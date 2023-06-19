韓女星金泰梨前陣子因召募粉絲免費翻譯個人頻道Vlog惹議，在沉寂一段時間後現身米蘭，出席Prada 2024春夏男裝系列大秀，以2023秋冬系列新裝亮相，本次秀場妝容粉嫩再搭配近期日本流行的濕髮造型十分亮眼，恰好本次秀場鄰座正是日本人氣演員坂口健太郎，兩人在大秀尾聲看著模特謝幕，指著服裝討論的模樣被粉絲捕捉到，讓不少人敲完希望看到兩人合作。

Prada 本次大秀秀場藏驚喜，在結尾時模特穿梭於天花板向下流瀉的不規則黏液，讓觀眾十分驚喜。（Prada提供）

Prada 2024春夏系列大秀以「FLUID FORM」（暫譯流動的狀態）為主題，部分單品加入流蘇設計，隨著模特動作展現流動的線條。（Prada提供）

本次Prada 2024春夏男裝系列大秀以「FLUID FORM」為題，品牌創意總監Raf Simons透露本次服裝輪廓以1940年代的工裝輪廓重新演繹，探討男裝的流動性，盼呈現充滿活力、不受束縛的男性服裝輪廓。本次大秀以低調的黑、灰系列開始，漸漸過渡至略帶粉嫩、裝飾性更強的單品，單品囊括白襯衫、短褲、黑襪、亮面厚底樂福鞋、運動服甚至是雨衣等，而2023秋冬系列的花朵元素也延續至本季服裝當中，而為呼應主題本季也有許多流蘇單品、毛料馬甲背心等，隨著模特走動展現流動的線條。

Prada 2024春夏男裝系列。（Prada提供）

Prada 2024春夏男裝系列。（Prada提供）

Prada 2024春夏男裝系列。（Prada提供）

Prada 2024春夏男裝系列。（Prada提供）

Prada 2024春夏男裝系列。（Prada提供）

Prada 2024春夏男裝系列。（Prada提供）

Prada 2024春夏男裝系列。（Prada提供）

材質方面本季運用超輕的紡織面料，使得襯衫、夾克可被整齊的塞進短褲當中，搭配寬肩西裝外套、夾克，塑造出品牌理想中的寬肩、窄腰的男裝狀態；配件方面，作為邀請函被送至觀秀嘉賓手中的髮箍，出現在每個模特頭上，與其相同以一體成型輪廓製成的眼鏡，共同成為本季亮點單品，而包款方面呼應流動主題，本季均以柔軟的皮革單品為主軸。