近期「#Me Too」風波持續延燒，連男星黃子佼也遭女網友爆料他曾有過強吻、誘拍裸照等「伸狼爪」行為，引發討論，黃子佼對此也認了有「性騷」舉動，不過其在社群上的道歉短片內容中，也爆料出多位明星藝人的內幕。對此，其中一位被掃射到的女星夏宇童稍早之前也在社群上發聲了。

黃子佼今日在社群上更新3則短片，其中一則影片指出他與夏宇童交往，對方卻不願承認，「夏宇童也是神經病，始終不承認，我不懂啊！這些陰影我都留在心裡耶！我也留下很深刻的傷痕，以前我也不會說，現在都來說。」

夏宇童對此在社群上發文，寫下：「對於被提及，當時的公司已發過聲明。」並補充表示：「現在雙方都有各自的生活，不需也無需再多做討論，很謝謝大家的關心。」

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