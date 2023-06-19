新北市長侯友宜19日晚間在台大演講。（侯友宜競選辦公室提供）

侯友宜今（19）日晚到台大演講，在提問時，有佛光大學的同學提問，民進黨執政8年，吏治敗壞，官員囂張跋扈，關於疫苗口罩快篩，3+11會議紀錄，侯市長如果當選總統，願不願意恢復特偵組，徹查到底，絕不寬恕？第二個問題是，民進黨網軍治國（現場響起掌聲），賴清德沒有道德勇氣，肅清網軍（掌聲），如果當選總統，願不願意肅清網軍？還給我們一個寧靜的網路生態（掌聲）？

侯友宜說，他是從基層歷練上來的，一步一腳印，經過長官人民的支持肯定，才有今天。「我不是橫空出來的」，從基層到市長，沒有一個職位跳過，完全跟人民站在一起，了解人民想要什麼，「我能夠為他們做什麼，大小事我都可以親力親為，把事情解決」，「就像我在新北市」，「垃圾山30年沒人敢做，我做了，為什麼敢作？我就有魄力，沒有選票考量，該做就做，絕對不讓步」。

「我會用這個態度」，跟其他兩個候選人完全不一樣。剛剛問題很好，8年的弊案，8年的問題，做不做？「我上任就做！」不但做，比特偵組還做得更徹底，一個都不放開，一個（個）都好好的偵辦。

不像別人說五大弊案，講老半天，也沒有完成，很多事針對問題一個一個清清楚，完整對國民做交代。不管是特偵組、專案小組，那只是一個名稱而已，最主要要發揮展現解決問題的能力。沒有用魄力解決問題，新北市不會有今天。