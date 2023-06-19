端午節將屆，新北市中小學家長協會板土區總會長張素真號召板橋中小學家長協會和土城區家長聯合會等夥伴，共同募集善款購買民生物資，並結合大潤發土城店募集肉粽，在社會局兒少科督導陳麗雲陪同下，一行人將物資分贈給社團法人台北基督教台灣貴格會清水教會等4個小衛星據點，這些小衛星都是在社區課後陪伴一些家庭經濟較為弱勢的兒少。

張素真表示，協會秉持著服務教育理念，協助學校活動、幫助學生家長溝通，以及在地就學、升學宣導等。從社會局獲悉小衛星據點專門提供弱勢兒少課後陪伴，因此號召夥伴一起購買食物，包含米、油、麵條、泡麵、罐頭等，加上大潤發土城店募集的肉粽，組裝成愛心包，分贈給中華民國愛與希望教會海山教會、基督教台灣信義會救恩堂、基督教中華循理會土城教會和台灣貴格會清水教會等4個小衛星。

新北市中小學家長協會總幹事周秀婷表示，上個月三鶯樹藉著母親節辦理小衛星愛心物資捐贈獲得許多迴響，因此這次板土區在端節要送愛心，立即得到大家響應；包含創會理事長劉炳煌、現任理事長董耀琮、前理事長梁子緒、李幸笛、鄭錫檜、副理事長田毓平、前副理事長粘舜權、總召潘文秀、副總召劉亭妤和板土區幹部等都率先熱情捐款，共募集了88000元採購物資，可謂集眾人之力，希望將愛的種子散播到社會每一個角落。

社會局兒少科督導陳麗雲表示，新北市6年前開始辦理小衛星課後照顧弱勢兒少，迄今共串聯整合了160多個小衛星據點，遍佈在29區，陪伴5千多位從國小到國中的弱勢家庭學童，這些家庭的父母大部分都必須辛勤工作，無力負擔課後安親班的費用，非常感謝許多非營利組織投入心力，共同照顧；尤其有54％的小衛星是由教會所提供或培力，大家共同用愛與關懷守護弱勢兒少，感謝中小學家長協會關心孩子的教育和發展。