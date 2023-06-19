MeToo風波燒到藝能界，知名主持人黃子佼被控強吻女子並拍攝裸照，他發布爆料影片後刪除，內容掃射到不少演藝圈大咖，引發熱議。有網友挖出多年前的《龍兄虎弟》節目內容，發現張菲早就勸黃子佼潔身自愛，曾國城還在同一集中說「絕對維護古蹟」，讓網友驚呼根本先知綜藝。

有網友今(19日)在PTT八卦版PO文指出「剛剛看到一集《龍兄虎弟》，裡面曾國城說『我們絕對維護古蹟』，黃子佼也在畫面中，難怪他後來聽說曾國城在古蹟抽菸喝酒，那麼生氣！畢竟是曾公國城沒遵守諾言！」同時在該集節目中，綜藝大哥大張菲還提醒黃子佼在演藝圈一定要潔身自愛，不要看女孩子年輕就想追，令網友驚呼「《龍兄虎弟》是不是很神啊？先知綜藝節目欸！」、「菲哥是不是穿越過去主持的？」

（影片來源取自《TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel》若有移除請見諒）

黃子佼在影片中連環爆料提到：「那個曾國城在中山堂主持節目，後台抽菸喝酒，古蹟欸，誰敢拒絕，誰敢？大家不都活到現在活得好好的，所以他們都沒有錯？他們都很棒？只因為他們不是MeToo嗎？我不管，我就是要說出來，我管你們去死？反正也沒人管我去死！」而曾國城隨後透過經紀人回應：「喝酒抽菸是應該適地、適量，這是我應該注意的。」對照昔日影片，讓網友感嘆「其實菲哥都知道，所以才拿來虧他們！」

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