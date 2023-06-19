特斯拉(Tesla)是目前著名的儲電系統公司，該公司的4680 電池具備244~296 瓦時/公斤(Wh/kg)的性能。這樣性能已經足夠好了，足以推動他們的特斯拉電動車。不過如果要推動電動飛機與電動直升飛行器，還需要更好的電池才行。最近北京的研究團隊發明了更高儲電量的鋰電池，達到711瓦時/公斤(Wh/kg)，這是鋰電池中的新紀錄。

新阿特拉斯(New Altas)報導，特斯拉的4680電池是目前商用鋰電池的領先者，但是它並不是最強的，比如大陸寧德公司(CATL)已經造出500瓦時/公斤(Wh/kg)的量產型電池，就比特斯拉4680還要強。

但是實驗室裡還有那些單一用途的電池有更強的能，比如加拿大戴豪斯大學(Dalhousie University)的傑夫丹教授( Jeff Dahn)研究團隊，發明的無陽極低鋰電池達到了575瓦時/公斤(Wh/kg)，也非常有潛力。

然而，這項紀錄又被中國科學院(Chinese Academy of Sciences)物理研究所的電池團隊給打破了。該團隊使用超薄鋰金屬陽極，和富含鋰的氧化錳陰極，開發了一種更高容量的充電電池。

該團隊擴大了充電-放電的電壓範圍，並研究了陰極的結構穩定性，以及鋰陽極表面的性質，使鋰離子沉積物有效從電極上溶解，減緩了電池衰退的性能。而且

該電池的測試功率達到711.3瓦時/公斤(Wh/kg)。

不過，它的性能還不清楚，由於該團隊把極端能量密度作為目標，因此肯定有所妥協。比如團隊就沒有提到電池一次能夠發出或吸收多少功率，或者它的壽命如何，在不同溫度下的表現如何，有沒有劣化或起火的問題。一言以蔽之，它目前只是實驗裡的原型，距離量產與商業化還有很長的路要走。