台灣網球姊妹檔詹詠然／詹皓晴本周前進德國柏林WTA女網賽，19日雙打首輪就遇到大會第2種子美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）／荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），雙詹力抗兩局、超過1個半小時，可惜5比7、4比6飲恨，未能繼續邁進。

詹詠然／詹皓晴在今年紅土大滿貫法國網球公開賽止步女雙8強，轉戰草地賽事後，上周英國諾丁罕女網賽雙打首輪出局，本周德國柏林也未能通過首輪，連續兩站賽事一輪遊，期待盡快找到草地比賽手感，溫布頓草地大滿貫爭取佳績。

和克拉芙琪克／舒兒絲的對抗，雙詹首個發球局就被破發，該盤中後段雙方連著4局互破，第12局在對手發球雙詹未能突破，被對手連下4分鎖定，也先讓出一盤。

第2盤第3局詹詠然／詹皓晴發球局再度被破，局數落後下努力追趕，無奈盤中3個破發點都被對手化解，第9局雙詹化解對手3個破發點間賽末點辛苦保發，但未能延續氣勢，第10局對手在第4個賽末點終於結束比賽。