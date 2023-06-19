嘉義市湖子內「湖美夜市」5月19日開張營運，因違規使用土地遭市府通知停業，上周五16日晚上200多個攤商照常開張營業，人潮爆滿，事後被市府依法開單，裁處6萬元罰鍰，今起初傳業者有意暫停營業1、2天，晚間「湖美夜市」臉書就貼出公告，表示21日周三起，湖美夜市暫停營業，開幕不到1個月就宣告結束，被網友稱是史上最短命夜市。

民眾黨總統擬參選人柯文哲6月14日才造訪湖美夜市，隔天湖美夜市就爆土地違規使用爭議，「湖美夜市」臉書今晚間8點多貼出公告，內容為「配合市府規範，自6月2日21（星期三）起，本夜市暫停營業，另覓合規場地（現已洽籌中）。謹訂於7月17日至18下午1點至5點，請攤商夥伴們攜帶租金收據至本夜市辦公室辦理，辦理退租費，並預約新夜市加入行列（有優先選擇格位權）。近期內，相信我們定會再攜手共創更美好的榮景，感恩！」。

貼文一出，許多網友紛紛哀嚎「還沒逛就沒了」，稱是最短命的夜市，而鄭姓業者稍早說還在考慮要不要停1、2次，如今貼出公告表示要暫停營業，也顯露無奈，指湖美夜市帶動觀光，很多外地人特地來湖子內逛夜市，希望市府能修改自治條例，讓休閒專區土地能經營夜市。

鄭姓業者說，他要顧及200多個攤商的生計，目前已經跟其他地主在接洽，強調當初跟市府開會，也根據市府要求，在消防、交通等方面一一改善，也早就花了大筆錢整地，重新找地經營是下下策，直言不合法的夜市，嘉義市不只湖美夜市，市府卻沒有一視同仁。