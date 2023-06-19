威力彩已連17槓，台彩今（19）日晚間公布派彩結果，頭獎尚未速出，威力彩頭獎也邁入連18槓，下期（22日）頭獎也預估上看6.8億元，貳獎則有一注獨得1203萬8992元，同時大樂透也加碼開百萬大紅包，仍有43組100萬元的獎項還沒開出。

今晚台彩開出第112000049期威力彩獎號，第一區中獎獎號為20、12、36、08、04、27，第二區中獎獎號為01。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。