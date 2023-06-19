日本合力他命是許多人必備的保健食品，也是台灣人赴日最愛搶購的好物之一。近日有男子表示，美式賣場好市多的「合力他命－愛A25」糖衣錠（B群）近日正在進行「買400錠送100錠」的優惠活動，專案優惠價為729元，貼文曝光後引發熱議。不過有內行人指出，其實日本國內根本沒販售該款B群。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，合力他命－愛A25近日正在進行優惠活動，會員們只要買400錠就送100錠。原PO提到，他因為工作輪班日夜顛倒，加上年過30後體力明顯下降，雖然也有試過喝咖啡提神，但效果有限，改吃這款B群後狀況改善很多，上大夜班時他一天兩次、一次2顆，覺得提神效果明顯且持久。

對此，許多網友紛紛回應，「這個跟其他B群比起來很便宜，我之前吃精神有比較好，有感覺」、「B群真的很推合利他命這牌子的，有效果續航力也很好」，不過也有人說，「其實我覺得看小孩作業，看完比吃B群還有用！」、「我覺得早上打翻咖啡，精神馬上來」、「腳趾踢到桌角，比啥B群都有效」。

另外有內行人分享，「這日本人都沒在吃了」、「日本根本沒有這款」、「我4月份去沖繩，藥局藥師也這樣講欸」、「我也有聽到，上次去日本，他們說這個都是賣給外國人，日本人是吃另外一款」、「留言一堆要去日本買的，不過日本根本沒有A25啊，連日本官網都找不到，只有一款A，睡前吃的，好睡然後起床精神會很好，畢竟是補充隔天精氣神的」。

事實上，據本站過去報導，營養師李婉萍曾說明，維生素B群包括B1、B2、B6、B12等，其中有的可以助眠、有的幫助提神，熬夜後希望提神，可以在早上吃B1促進體內代謝，晚上睡眠不好則能在睡前吃B6，幫助安定心神、穩定情緒；而合力他命台灣官網顯示，愛A25適用的狀況是疲勞，官方宣稱能有效解決身體疲勞、快速補充活力。