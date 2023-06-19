國防部近日預告修正「志願士兵服役條例」部分條文修正草案，將港澳服甄選我國志願士兵門檻下修為設籍滿10年，大陸人士則維持設籍滿20年。對此，退役少將栗正傑19日就表示，「國防部去找港、澳的人來當兵，只有一句話就叫做『病急亂投醫』」，引發討論。

栗正傑19日在政論節目《新聞大白話》中表示，「國防部去找港、澳的人來當兵，只有一句話就叫做『病急亂投醫』，不但是『病急亂投醫』還『飲鳩止渴』，因為真的是沒有人在當兵了」，栗正傑提到，「去年光志願役退伍的就四千多人，其實還有更可怕的，去年我們出生率是13多萬人，以一半是男生一半是女生來說，男孩算7萬人，7萬人20年之後要當兵的時候只有8成，有2成可能會因病、體檢沒過等等，20年之後可能最後只剩下五萬人能當兵」。

栗正傑直言，「在這種狀況之下，國防部太清楚了，所以病急亂投醫，居然腦筋動到港澳年輕人頭上，我的老天爺」，栗正傑質疑，「國防部在擬定這個規劃以前，有沒有先去跟移民署或是陳建仁院長有沒有經過內部院會討論過，給國防部當參考，這根本就不可行」。

栗正傑更說，「我個人是認為，如果台灣真的缺兵，只有兩個方法，綠營的人以後要參加綠營公職選舉，要服志願役三年以上；第二個就是找瓦格納僱傭兵，來幫台灣打仗，瓦格納戰力很強」，栗正傑最後也提到，「港澳到台灣來不用放棄港澳的護照，也就是他的忠誠度是我們所顧慮的，這也是我們必須要深思熟慮的」。