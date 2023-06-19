中華民國幼教聯合總會昨晚發出「生病不入校、老師不餵藥」聲明，國民黨立委賴士葆在臉書指出，蔡政府大張旗鼓成立事實查核中心，對幼兒園餵藥風波卻沒有任何作為，放任民眾恐慌不安，希望重挫新北市政府形象，如今檢驗報告出爐證實餵藥案是烏龍，造成教保員、家長、蔡政府全是輸家的結局。

賴士葆表示，中華民國幼教聯合總會發出聲明暫停幼師及教保人員餵藥，字句沉重地寫著等到未來釐清真相，人格重獲社會尊重，再依實際需要逐步恢復。餵藥風波延燒，一片肅殺之氣的氛圍，無辜的教保員，遭受輿論肆意的攻擊，瞬間被醜化成為餵食幼兒禁藥的惡魔，政治人物和名嘴側翼加入戰局，讓他們形象跌落谷底，全台家長人心惶惶，紛紛送孩子去檢驗，自己也無法安心的把孩子送到幼兒園。

他說，孩子需要安置，家長需要上班，教保員本於愛心協助家長餵藥，教保員拿著微薄的薪資，絕大多數秉持著愛心耐心與服務的熱誠奉獻，卻被突如其來的政治土石流輾壓，經過這次的風波，教保員今後有沒有義務要替家長承擔責任，權利義務責任之間的權衡的確值得探討。

賴士葆指出，餵藥案初步檢驗有問題的個案，衞福部送到全台設備最好的台北榮總質譜儀檢測，結果出爐，確定未檢出先前驗出的巴比妥，證實餵藥案是一件烏龍，但是引發社會的恐慌，耗費的社會成本難以估算。最該被譴責的是政治人物見獵心喜，以為撿到槍，藉著此事政治操作，打擊幼兒園所在的新北市政府，讓人見識到政治人物嗜血到踩在幼兒身心健康的議題上都想操作收割政治利益，太不厚道。

他進一步指出，中央政府有訂定標準值的權力，但是在爭議的過程中，食藥署放任社會爭議，綠營民代加名嘴的誇大不實渲染，完全沒有任何作為，衞福部被輿論指為執政黨的東廠還包括蓋牌等爭議議題，忘記衞福部的職責是守護民眾的健康福祉。

賴士葆強調，蔡政府大張旗鼓成立事實查核中心，信誓旦旦要打假訊息，唯獨這件事情卻是沒有任何作為，放任民眾恐慌不安的情緒高張，見獵心喜希望能夠重挫新北市政府的形象，如今檢驗報告出爐，反傷了蔡政府，這是一個教保員、家長、蔡政府全輸的結局。