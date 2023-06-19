台北市力行國小去年發生2名學童誤喝餿水湯，由於業者犯規計點未達50小點或20大點，導致事發後校方無法即時與業者解約，議員要求市府檢討廠商退場機制。北市教育局表示，8月1日起，大點須加乘計算且與小點合併累計，一旦業者供餐連續違規，將更易達到解約門檻，並增加點數罰款。

根據「台北市學校中央廚房及桶餐履約規範」，營養午餐出現缺失，如有塑膠片、菜蟲、菜瓜布等，屬「一般違約記點」，累計50點可與廠商終止契約；出現發霉、蟑螂、驗出農藥殘留等情形，屬「重大衛生缺失」，總數20點可解約。

力行國小事件後，教育局隨即在去年底增列，只要廠商供應變質、發霉或過期食品情節嚴重，經北市衛生局複查不合格，亦可終止契約，此外，今年5月下旬教育局邀集餐盒公會、各校家長會等代表開會針對履約規範，做出2大項調整。

教育局指出，首先為加速不良廠商退場，一般違約記點及重大衛生缺失改記「小點」與「大點」，並增列廠商大點乘2加小點達50點，校方即有權解約；第二是增加點數罰款金額，以往廠商小點滿10點始罰每點2000元，每記1大點罰2000元，未來每記1小點即罰2000元，每記1大點開罰2200元。

教育局體育及衛生保健科長林奎宇說明，未來廠商出現多次失誤，更容易被解約，舉例而言，過去大、小點分開計算，廠商被記15大點及20小點未達門檻，新規上路後，30點加上20點就有達到50點，校方可以向業者解約。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻指出，教育局當初考量業者失誤程度不同，懲罰計點才特別區分大、小點，往後兩者合併計算，加上大點必須加乘，解約門檻變得更低，想必業者會更審慎備餐。

台北市國小學生家長聯合會榮譽總會長廖哲豪認為，新規定能給予嚴重缺失廠商更重懲罰及警惕，進而提升營養午餐品質。

教育局副局長陳素慧表示，新制度擬在112學年度、8月1日上路，市府對營養午餐廠商規定將更加嚴格，不只符合市民及家長期待，也期許業者製餐、供餐流程愈來愈嚴謹。