中國大陸外交部美大司司長楊濤6月19日晚介紹布林肯訪華的相關情況。楊濤表示，中美關係陷入低谷的根源在於美方抱持錯誤的對華認知。中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思；當務之急是把兩國元首峇里島會晤共識真正落到實處。楊濤也強調台灣問題是中美關係最重大的問題 也是最突出的風險。

大陸央視新聞報導，楊濤指出，中方在會見會談中還重點闡述了以下內容：

一是講清了當前中美關係困局的癥結所在。中方指出，當前中美關係處在建交以來最低谷，這種狀況不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。導致中美關係陷入低谷的根源在於，美方抱持錯誤的對華認知，制定錯誤的對華政策。

二是指出了中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思。美方應秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件，共同管控分歧，避免戰略意外。應不折不扣落實習近平主席和拜登總統峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

當務之急是把兩國元首巴厘島會晤共識真正落到實處

三是提出了穩定中美關係的方向和路徑。中方對美政策始終保持連續性和穩定性，致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。中美雙方要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。當務之急是把兩國元首峇里島會晤共識真正落到實處，根本遵循是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。

四是闡釋了中國大陸發展振興的歷史邏輯和必然趨勢，介紹了中國式現代化的鮮明特徵和全過程人民民主的豐富內涵，敦促美方不要拿國強必霸的範本來鏡像中方，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中方。

五是重申了中方在核心利益和重大關切上的底線紅線。中方在台灣、民主人權、道路制度、科技打壓等問題上闡明嚴正立場，提出明確要求。強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尊重中國主權和領土完整，明確反對台獨。要求美方停止炒作中國威脅論，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

六是達成了一些積極共識和成果。其中最重要的一條是，雙方同意落實兩國元首峇里島會晤時確定的共識，回到會晤確定的議程。