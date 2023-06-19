國民黨總統參選人侯友宜19日赴台大演講座談，提出合理化房屋持有稅制、提升自我防衛能力、兼顧安全減碳穩定的穩定能源供給，及恢復台海穩定與和平四大方針。侯友宜強調他有一個夢，台灣的未來是讓青年遠離戰場、進入職場，要以民為天超越黨派，團結來選擇最正確的道路。

「最後，我有一個夢！這個夢就是強化台美關係以外，讓兩岸和平穩定走！」侯友宜在演講尾聲表示，台灣的未來是讓青年朋友遠離戰場，進入職場，「這是我的目標！」在這樣的目標底下，提出台灣要共好，台灣的共好才是現階段所有領導人該做的事情，「咱的夢，就是團結台灣！」

侯友宜強調，國家利益，以民為天，超過黨派，超過政治族群及你我的關係，超過任何事，所以要台灣共好。尤其民進黨執政，在賴清德主席的帶領下，常常以愛台灣、不愛台灣，親中賣台、和平保台，用這些意識形態來分裂彼此，讓台灣人之間彼此的對立跟衝突不斷加劇。

「其實台灣要對外，就要團結台灣！所以我的夢，就是跟各位年輕朋友站在一起！」侯友宜說，大家一起共好，大家一起團結台灣，讓團結台灣作為今年台灣人選擇未來最正確的道路，「往前走！」