美國國務卿布林肯今天會見中國國家主席習近平，產業專家表示，美中對峙關係看似稍微平復，但應屬短期避免擦槍走火的預防性動作；掌握AI與半導體技術，決定未來全球霸主地位，美國將持續加強對中國高科技產業管制，拉盟友抗中的大框架並未改變。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天訪問北京，並在今天下午會見中國國家主席習近平。布林肯是拜登2021年1月就任美國總統後，訪問中國的最高層級官員，此趟訪中行程備受關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真晚間接受中央社記者電訪指出，美中對抗的大框架很難因一次見面就改變，畢竟雙方過去幾次見面，也曾出現反反覆覆情況；預計美國未來將維持對中國的管制，並持續拉結盟友抗中，「美中關係很難回到川普時代之前的狀況」。

劉佩真分析，近年來受軍事和地緣政治影響，美中緊張情勢升溫，這次布林肯訪問北京，雙方透過面對面了解和設定彼此的底線，以降低未來衝突引爆的風險。

她指出，美國此前對台韓半導體業者延長豁免期，主要是向盟友展示在高科技產業的掌握權及影響力，即便台韓半導體業者獲得在中國營運的豁免期，短期內也不可能會加大在中國投資。

她分析，受到美中貿易戰波及，美國自身的半導體業及盟友，也因出口管制受到利益損害和限制，加上此次美中高層的北京會面；因此，美國延長豁免期的鬆綁跡象應為預防性動作，以避免美中關係擦槍走火，並就雙方可合作部分作協商和談判。

美中科技戰在未來是否有逆轉可能，劉佩真認為，現階段美中緊繃關係看似稍微平復，但美國在先進設備和核心技術的管控仍握有控制權；由於掌握人工智慧（AI）和半導體等技術，將決定未來全球霸主地位，美國基於國家安全考量，較不容易鬆綁對中國在高科技產業的管控。

至於美中雙方能否在特定領域有合作和協商的空間，劉佩真表示，因氣候變遷、淨零排放等領域，較不涉及未來科技的掌握權，美中雙方較有合作機會。（編輯：林克倫）1120619