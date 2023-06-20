義大利把一塊具2800年歷史的石碑歸還給伊拉克。據阿聯《海灣報》（Al Khaleej）和《BBC》報導，石碑上的文字是用楔形文字寫成，屬於巴比倫字母，上面刻有頌揚亞述（Assyrian）國王沙爾馬那塞爾三世（Shalmaneser III）的內容。這位國王曾統治現在位於伊拉克北部的尼姆魯德地區（Nimrod），統治時間為公元前858年至823年。

義大利當局在伊拉克總統拉希德（Abdul Latif Rashid）上周到訪博洛尼亞城時，轉交這塊古代石碑予他。伊拉克官方在周日（18日）向外界展示這座石碑，並已將石碑交由伊拉克國家博物館保管。伊拉克總統也感謝義大利官員，在歸還石碑過程中所付出的努力和合作。

巴格達文物和遺產委員會主任侯賽（‪Laith Majeed Hussein‬）表示，該石碑在1980年代被義大利警方沒收，不過當局到現在還不清楚石碑為何會流落到當地。

伊拉克文化部長巴德拉尼（Ahmed Fakak al-Badrani）也表示，尚不清楚石碑是在什麼情況下被發現的，有可能在考古發掘時或是在伊拉克北部摩蘇爾水壩（Mosul Dam）施工期間被發現；他也強調該石碑的重要性，因為它的「楔形文字是完整的」。