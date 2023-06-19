1912年沉沒的鐵達尼號(RMS Titanic)是世界最知名的沉船，它的沉沒地點早在30多年前就被發現，竟然也成為海下觀光景點。一艘觀光潛艇在觀察鐵達尼號行程時失去聯絡，美國波士頓海岸警衛隊正在進行搜救任務。

英國衛報(The Guardian)報導，海岸警衛隊發言人報證實，有一艘載有5人的小型潛艇，在鐵達尼號沉船附近失踪。

海洋之門探險的觀光潛艇。(圖/海洋之門探險)

據瞭解，這艘潛水艇是由「海洋之門探險」公司(OceanGate Expeditions)所有，該公司提供沉船參觀服務，費用不便宜，一個人大約是 25萬美元（770萬新台幣），才能參加為期 8 天的沉船探險行程。

據 費洛摩旅行指南(Frommers)在2020年報導，海洋之門探險的創始人名叫史塔克頓‧羅許(Stockton Rush)，他本人是深海愛好者，設計了高強度碳纖維探險潛艇進入深海，乘客可以從圓窗和高科技攝影機近距離觀看沉船。

他的客戶中約有一半會選擇前往鐵達尼號，另一半人則是深海愛好者，喜歡看深海生態。

羅許說：「海洋又叫內太空，與一無所有的太空不同，海洋相當的生機盎然，有許多未被發現的生命在我們看不到的海底。」

鐵達尼號是英國白星客輪公司的大型郵渡輪，同型船還有奧林匹克號(1號船)和不列顛尼克號(3號船)，鐵達尼是2號船。它於1912年4月10 日出航，卻在4月15日撞擊冰山沉沒，全船2,224人只救出710人。沉船位於距離紐芬蘭海岸約600公里、3800公尺深的海底。