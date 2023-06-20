國科會表示，包括國科會常務副主委陳宗權、南科管理局局長蘇振綱、法務部廉政署署長莊榮松、臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長朱家崎、臺灣臺南地方檢察署檢察長鍾和憲及法務部調查局臺南市調查處處長黃建華等人共同在儀式上見證國科會首案廉政平臺的成立，透過溝通協調聯繫、跨域合作之方式，積極推動機關廉能治理與行政透明的目標與決心，共同營造優質之公共工程採購環境。

陳宗權致詞表示，為提供南科園區事業廠商優質的行政服務，並讓這項採購金額新臺幣20億4千餘萬元、與民生公益密切相關之擴建環保工程能夠順利進行，遏阻外部力量對於工程之不當干預，特別成立採購廉政平臺，這也是國科會暨所屬機關首個機關採購廉政平臺，特別具有指標性意義，期盼藉由本平臺之運作，建立行政及司法機關、廠商、專家共同參與的標竿案例。

機關採購廉政平臺啟動儀式，係宣示國科會暨所屬機關對於辦理重大工程，期盼能夠如期、如質、無垢完成之重要起點，未來將藉由召開聯繫會議、建置公開資訊網站等方式，強化行政及司法機關間跨域聯繫合作，深化意見交流。以預防角度出發，加強機關風險控管，輔以推動各項行政透明措施，供社會大眾檢視，不論是公務同仁或得標廠商，在辦理本案過程中若碰到任何採購、廉政、施工履約等相關問題，皆可充分運用廉政平臺機制來處理，在司法機關及全民監督下，得以有效防止外部勢力介入，營造予機關同仁安心、勇於任事之公務環境，得標廠商順利誠信履約，提供全民更優質之公共建設。