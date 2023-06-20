根據路孚特（Refinitiv）旗下基金數據供應商理柏（Lipper）資料，在迄至6月14日當周，全球股票基金淨流入161.8億美元，與前一周淨流出176.9億美元幾乎相互抵銷。

若從區域來看，美國股票基金吸金188.5億美元，7.23億美元流入亞洲股票基金。反觀歐洲股票基金被抽走34.3億美元，連續第三周淨流出。

其中科技股、非必需消費類股及金融股較受投資人青睞。截至6月14日當周，科技股吸金17億美元，創去年3月來最大單周淨流入紀錄；非必需消費類股與金融股，各自流入5.84億美元、3.86億美元。

Fed在13～14日政策會議結束後，一如預期宣布中斷基準利率連十升，利率水位停在5％～5.25％區間。

儘管Fed暗示7月恢復升息，今年結束前再升2碼，歐洲央行也示意會持續緊縮，追蹤全球股市的MSCI全球指數16日仍攀抵14個月高點，連續三周收漲。

相較股票基金狂吸金，全球貨幣市場基金遭投資人棄守，在截至6月14日當周失血335.2億美元，連續七周淨流入嘎然而止。

全球債券基金雖持續有資金灌入，將連續淨流入紀錄延長到13周，但在迄至6月14日當周僅吸金75.4億美元，金額遠不及股票基金。

其中19.8億美元流入全球政府公債基金，13.5億美元流入企業債券基金，7.36億美元流入高收益債券基金。

大宗商品基金方面，截至6月14日當周，貴金屬基金失血3.43億美元，連續三周淨流出。另一方面，能源基金一改前周淨流出5,600萬美元，在迄至6月14日當周淨流入3,500萬美元。