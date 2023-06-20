受聯準會（Fed）暴力升息衝擊，矽谷科技巨頭去年股價重挫，今年從谷底翻身強勢反彈。蘋果股價12日甫創收盤新高，15日又被改寫，觸及186.01美元，一年前還只在135.43美元。

標普指數16日收在4,409.59點，與去年同期相比漲了20％左右。去年同一時間在通膨持續升溫、Fed升息、地緣政治緊張等作祟下，標普指數收低在3,666.77點。

標指6月初從去年10月的低谷反彈逾20％，重啟新一輪牛市，15日締造去年4月來收盤新高。今年迄今，標指約漲15％，道瓊指數漲3.5％，科技股為主的那斯達克指數漲幅高達30.8％。

5月底國會通過提高債限法案，讓美國躲過主權違約危機，加上AI晶片霸主輝達帶動大型科技股飆漲，幫美股突破盤整數月的僵局強勢上攻。

但有分析師警告，美股最近催油門飆高，預告接下來有苦頭吃。

PNC Financial Services Asset Management Group投資長Amanda Agati表示，「市場的表現恐給人錯覺，現在看來很像是最後狂歡（last hurrah），進入衰退前的最後一搏。」

儘管股市浮現走多跡象，但分析師指出，從數學角度來看，美股的反彈動能恐怕難以為繼，尤其是考量到美國經濟可能衰退在即。

美股近來的漲勢，主要還是靠大型科技股帶動，導致這一波的反彈不夠穩固，華爾街仍擔心美股漲過頭了。

The Colony Group首席市場策略師史坦柏格（Richard Steinberg）指出，有些股票走勢就像希臘神話中的伊卡洛斯（Ikarus），股價愈飛愈高，太接近太陽落得殞落下場。

PNC Financial Services Asset Management Group投資長阿加蒂（Amanda Agati）指出，美股下一場考驗可能在Fed 7月例會決策，若進一步緊縮政策，可能成為引發美股修正的催化劑。