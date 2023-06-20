由雄獅集團旗下旅創育成公司籌辦的第二屆「NextT旅創加速器」啟動，48支入圍團隊日前齊聚一堂！集團國際發展暨投資副總王東陽及投資長沈家慶，共同分享對旅遊業未來發展的觀點和建議；加速器執行長鄭佑軒則提出旅遊業的未來大趨勢。

雄獅集團2022年推出全台首個旅遊生活產業加速器「NextT旅創加速器」，第一屆召集超過30個團隊一同為疫後旅創市場揭開活力序幕；第二屆期望打造一個更開放更全面的鏈結平台，除促進入圍團隊相互合作、學習和商業合作發展外，也透過開放式社群活動，讓非正式入圍團隊的外部產業資源與夥伴，都能有機會和加速器團隊實際建立有意義的合作關係，打破傳統同業競爭、跨域難解的界限，為彼此帶來更多的商業機會和加速成長空間。 王東陽表示，旅遊業者應持有每天都是假期的心情，不斷推廣全球最美好的旅程，讓人們看到世界的美。此外，更建議旅遊業者應將旅遊經營規模化，降低門檻，讓更多人能夠輕易地走向全世界。

沈家慶則聚焦於科技和資本力量對旅遊業的影響。他指出，科技在旅遊產業中扮演著重要的角色，每十年科技進步一次，加速器可以幫助創業家實現營收成長的目標。此外，他也提到資本的力量可以跨越原本的競爭力，旅遊業者和資本方需進行溝通合作，找到共同目標，並結合資本的力量加速成長。

加速器執行長鄭佑軒表示，科技的快速發展和市場變革，對旅遊業帶來巨大的挑戰，同時也為業者提供了發展的機會。他還強調技術創新、重新定位價值、合作與整合、持續學習和創新及數據分析和個人化等策略，將有助於旅遊業者擁抱變革並保持競爭力。

未來的半年內，「NextT旅創加速器」48支團隊將建立起社群關係，推動跨領域的合作與分享，透過資本訓練實戰及知識教育賦能與徵才機會，拓展自身能力和團隊合作能力，同時，還能與其他參與團隊建立有意義的商業和合作夥伴關係。

第二屆「NextT旅創加速器」共有五大亮點，第一是里程碑方案，參與團隊將與加速器陪跑及投資辦代表進行深度訪談，協助創業團隊共同制定具體、可實現、可量化目標。

第二是小包廂計畫，將團隊分為五個不同的分組，以聚會的形式促進參與團隊之間的交流和商務合作，為跨領域的合作提供更多機會。

第三是知識教育與聯合徵才，加速器提供豐富知識教育，並進一步幫助團隊進行主題式聯合徵才，開出超過60個職缺，有正職和兼職，更包括遠距工作、企業實習及自由接案工作者等多元形式工作機會。

第四是跨域人才協作，本屆加速器執行團隊除由雄獅旅創育進行集團內部跨公司、跨部門資源鏈結執行外，亦與外部專案合作夥伴「共時創意」整合帶領「緁出點子」、「豐藝科技」及「夏和光影像」等團隊共同協力執行。

第五是兩階段成果展示，計畫中的重要里程碑為今年8月底的期中Demo Day和11月底的Final Demo Day；後續也將根據競賽結果，有機會獲得創投獎金及代表參與國際論壇與世界接軌的機會。