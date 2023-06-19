端午節禮品只發3顆荔枝 員工：公司要涼了？

大陸最近經濟狀況不佳，企業營運困難之外，青年人失業問題嚴重，相關話題很容易引起網民關切。在端午節即將來臨之際，一位大陸青年在網路上曬出了公司發送的端午禮品照片，竟然只有3顆荔枝，發文者在網上詢問：「公司是不是要涼了？」引起眾多網民熱議。

據《快科技》報導，臨近端午，不少陸企都為員工準備了端午禮品，或者額外發放「過節費」等，但有些公司發的禮品，連自己員工都看不下去。

近日，一名大陸網友在網上曬出自己單位的端午節福利品，竟然只有3顆荔枝。該網友表示，一度懷疑自己公司是不是要倒閉了，再不濟也得發個小粽子吧？

此事引起網友熱議，還有網友調侃道：「3顆荔枝真的很難評，有的公司發個錘子，有的公司發毛線，有的公司發個der。」

不過也有網友認為，入職時並沒有約定公司要方法過節禮品和過節費，至於節日公司是否發放禮品，全憑公司自願，其沒有責任和義務承擔，即便只發放一顆荔枝，也是公司的自由，員工不能以此道德綁架公司。