紙風車劇團本周將在布達佩斯艾菲爾劇場演出《哪吒鬧龍宮》，正式排練前先拜拜。（李欣恬攝）

團長任建誠表示，劇場是一項很細的工作，雖然《哪吒鬧龍宮》是演出很多次的作品，但每到一個地方，還是要順應舞台規格與環境做細部調整。（李欣恬攝）

在編導之一莊瓊如的帶領之下，演員們開始一幕一幕地整排。（李欣恬攝）

為了演出順利，劇組人員可說是卯足了全力，他們也圍在一起為自己加油打氣，期許本周演出能帶給更多孩子們歡樂。（李欣恬攝）

紙風車劇團近期赴匈牙利演出，已完成多場快閃交流活動，布達佩斯時間今（19）日正式進劇場裝台、走位和順排，調整細節，在開演前也遵循劇場傳統先拜拜，身在異地，不點香，在團長任建誠的帶領下，劇組人員雙手合十，向各路神明祈求演出順利成功。

任建誠表示，劇場是一項很細的工作，雖然《哪吒鬧龍宮》是演出很多次的作品，但每到一個地方，還是要順應舞台規格與環境做細部調整，在異地演出，也新增了匈牙利和英語字幕，舉凡燈光、投影片內容，雖然都事先製作完成，但實際到現場，仍需要細部調整。

《哪吒鬧龍宮》於1992年在歐洲首演，任建誠表示，隨著科技進步，劇場的表現手法也越來越多元，「近年的演出版本，加入了科技藝術，能讓故事呈現得更豐富，也更貼近這時代孩子們的溝通語言。」

在編導之一莊瓊如的帶領之下，演員們開始一幕一幕地整排，在匈牙利演出的版本，新增了許多橋段，像是海洋裡的垃圾對生態造成的危害、時下流行的永續議題等，都以幽默的手法呈現，部分字詞、句子也以匈牙利語呈現，十分接地氣。

任建誠表示，劇中演員們的戲曲武功身段展現，日前在當地戶外快閃演出時，也博得觀眾好采，「觀眾說令他們聯想到武打好手李小龍的功夫。」

紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，演出投影字幕也有所精修，例如台灣文化連結教深的厘語，可能對國外觀眾無感，因此會加以編修。

為了演出順利，劇組人員可說是卯足了全力，他們也圍在一起為自己加油打氣，期許本周演出能帶給更多孩子們歡樂。