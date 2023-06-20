希華2022年合併營收32.64億元，年增1.16％，營業毛利12.5億元，年增35.44％，營業利益7.99億元，年增55.42％，稅後純益7.68億元，年增89.38％，EPS4.82元，高於2021年度2.54元。會中，通過去年度股利，每股配2.2元。

曾榮孟說，公司去年度投入研發支出1.34億元，占營收比重為4.1％，目前開發成功技術或產品，包括小型化模組（穿戴裝置/GPS），石英晶體發振器開發、超高精度（0.1ppm）應用於航太用途的溫度補償石英晶體振盪器（5.0x3.2mm2）開發，及WiFi 7高頻及小型化的石英晶體開發完成，MEMS Mesa的晶片製程開發。

希華的新低阻抗音叉型石英振動子3.2x1.5mm及1.6x1.0mm小型化開發試產、高純度高Q值大型晶棒4吋長晶系列開發完成、小型化穿戴裝置，石英晶體諧振器（1.0x0.8mm2）、小型化高精度應用於5G通訊毫米波科技，熱敏電阻型石英晶體諧振器（1.6x1.2mm2）等，都已開發完工，開始運作，並已有小幅度的營收貢獻。

希華擬定今年度經營方針，經營目標，及產銷政策，包括一、持續資本投入提升產值，追求智慧型生產管理提升生產績效。二、追求創新及轉型新產品的開發，增加收益率。三、拓展新應用市場及尋求策略夥伴合作共同成長，希華預估今年度石英元件銷售量可達7.11億個。

曾榮孟說，希華近年疫情持續蔓延之下，全球的經濟活動動能，受到影響，但居家辦公的需求電子產業，反而受益，銷售量增加。由於公司新設備投資適時到位，及南科廠建立新產線順利發揮產能效應，對公司去年營收的成長有相當的貢獻。

尤其，去年在產業供需失調狀況下，產品前所未有的價格漲價，這對公司毛利的營運績效上，貢獻很大。相對的，因原物料短缺因素，導致客戶端持續進料，亦造成長、短料的庫存風險。

此外，在音叉產品大幅提升產能及種種因素之下，去年度毛利率創歷史新高。但因客戶去化手中庫存，今年下單動作不如去年，希華累計今年前五月合併營收9.97億元，年減31.6％。