洪暐哲、楊懿軒示範吻戲。（Vidol提供）

楊懿軒、洪暐哲、毛祁生、蕭鴻、黃丞邦、陳玹宇、吳秉宸、黃禮豐共同出席新戲發布會。（Vidol提供）

三立電視Vidol與日本SPO Entertainment Inc.共同推出原創都會BL影集《VBL》四部曲，19日舉辦發布會，四部戲主演楊懿軒、洪暐哲、毛祁生、蕭鴻、黃丞邦、陳玹宇、吳秉宸、黃禮豐共同出席。7月7日將由《免疫屏蔽》打頭陣，曾參加過「樂華」第三代男團練習生的洪暐哲表示，他和楊懿軒認識7年，印象最深刻就是有次拍吻戲，楊懿軒情不自禁來個舌吻，導演立刻大喊：「舌頭不要伸出來！」讓洪暐哲問：「你在吃我豆腐嗎？」楊懿軒則笑說兩人拍戲很投入，吻戲會盡情親，覺得兩人之間有愛。

《絕對佔領》毛祁生在大陸拍過不少戲，是大陸霸總代表，發布會現場有印尼觀眾特地飛來台灣，他表示這次和蕭鴻對戲，開拍前兩人就先訂下合約，一是拍攝時不能吵架也不許冷戰，二是不能離開對方視線，三是總領永遠是對的。毛祁生說最難忘一場戲是有一場到演要拍腳的特寫鏡頭，「但是我滿享受的，這是真愛！」蕭鴻認為劇中很多呈現表達，情感需要雙向奔赴，而不是強制要求，在一起就是互相信賴。

毛祁生說他在戲裡面有比較多脫上衣的畫面，蕭鴻是他的「充血機器」，因為兩人會一起練雙人的肌力訓練。蕭鴻透露因傷造成聽力缺損，1年多前練後空翻，結果撞到牆角，造成左耳聽力缺損66分貝。拍戲時毛祁生都會貼近蕭鴻左耳跟他說話毛祁生很體貼地說：「我本人偏右臉人，他剛好左臉，相互拍攝有安全感！」蕭鴻也不諱言當初要加入演藝圈也掙扎過，擔心自己的傷會影響工作，因為怕聽不到指示，好在這次有人可以問，「有人在旁真好！」

《保留席位》黃丞邦有小楊祐寧之稱，陳玹宇曾參加過華劇《三隻小豬的逆襲》演出，他們表示在前期準備時，就一起瘋狂吃餐廳，黃丞邦則帶陳玹宇跑戶外，因為他喜歡衝浪，於是經常帶陳玹宇去看藝術展和到海邊走走，陳玹宇記得拍戲前一天還在緊張最重要的親密戲，一直想說怎麼辦沒有拍過，黃丞邦很霸氣對他說：「跟著我就好！」從剛始僵硬到不行到後來黃丞邦主動摟他，兩人感覺跟著出來才有完美演出。

《恆久定律》是人與AI的愛情，兩位主角吳秉宸與黃禮豐有許多共通點，兩人同是台中人又同屆，有許多共同的朋友，吳秉宸說他以前就知道「一中三帥」，黃禮豐就是其中之一。他們笑說兩人是走「交心路線」，會一起彈吉他唱歌，幫助彼此互相配合很好，所以拍親密戲都沒緊張。