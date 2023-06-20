小提琴家蘇顯達將使用頂級典藏名琴「奧雷．布爾」演出音樂會。（蘇顯達提供）

奇美博物館收藏的名琴 之一「奧雷．布爾」，將由小提琴家蘇顯達演奏。這把琴是製琴家瓜奈里的最後遺作， 也被英國希爾公司（W.E. Hill ＆ Sons）譽為「瓜奈里最具特色的作品」。

「奧雷．布爾」是奇美博物館的重要典藏，自1992年收藏，多次出借到美國大都會博物館、挪威卑爾根葛利格博物館、法國巴黎音樂博物館展示，並在挪威紀念奧雷．布爾的電影及電視中亮相。其音色能豪邁奔放，也能婉約溫柔，是許多提琴樂迷趨之若鶩，渴望親耳體驗的夢幻逸品。由於它曾是挪威小提琴大師奧雷．布爾所持有且珍愛的琴，因此有了同名稱號。

瓜奈里自小接受優異的製琴訓練，融合史特拉底瓦里、馬吉尼與眾多前輩的經驗，成就了強烈的個人風格，被評為是繼史特拉底瓦里之後最偉大的製琴師，而他的製琴成就也讓「瓜奈里家族」在製琴史上擁有不可撼動的重要地位。

蘇顯達的音樂會曲目規劃了莫札特第24號小提琴與鋼琴奏鳴曲、史特拉汶斯基的《義大利組曲》，以及多首耳熟能詳的作品，例如《綠島小夜曲》、《望春風》、《月亮代表我的心》等，演出將於7月22日在奇美博物館登場。