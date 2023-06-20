電源供應三雄走長多。(圖/先探投資週刊提供)

充電樁電源建置進入門檻高、ＡＩ伺服器對高瓦數電源產品的需求更是扶搖直上，但全球能供應高規電源產品競爭者少，台達電、光寶科、康舒站上趨勢風口。

全球迎接汽車電氣化時代來臨，加上ＡＩ旋風加速席捲，尤其是ＡＩ高速運算，對於大瓦數的電源供應器產品需求水漲船高，然高倍數功率電力傳輸產品攸關安全性，不僅有其一定的技術門檻，市場競爭者亦不多，國內電源供應老牌大廠台達電、光寶科角色無可替代外，亦都在去年宣布難得一見的赴美擴產計畫；康舒甚至在今年宣布併購瑞士ＡＢＢ旗下電源轉換事業部，透過併購跨足美國電源供應版圖，電源供應三雄擴大海外業績戰線，營運出現結構性轉變，評價持續向上提升只是剛開始而已。

高瓦數電源產品競爭者少

全球追求地球淨零排放，政策上行下效加速能源轉型計畫，拉高電動車滲透率已是重中之重。然於此同時，要降低電動車購買憂慮，加速充電樁建設已是勢在必行。據國際能源署（ＩＥＡ）統計，至去年底，中國、美國、歐洲的公共車樁比分別為七．五七、十五．三二及十三．九四，歐美的車樁比尤其高，顯現充電樁數量遠遠不足，是阻礙電動車滲透率拉高的關鍵原因。

然充電樁的建置亦非一蹴可幾，安全性是充電樁最大的進入門檻，尤其是快充，設備安全門檻相對也高；再者，充電樁最終需連上電網，有電網負載顧慮，加上車廠訂單不易認證及檢測耗時，對業者都是考驗，然一旦跨入，訂單就有延續性，國內電源供應大廠的技術優勢也隨之勝出。

電動車之外，伺服器的規格升級，電源供應大廠同樣受惠。調查顯示，隨著新的伺服器系統中每顆晶片或處理器的散熱設計功耗（ＴＤＰ）及能量密度需求上升，Intel Eagle Stream平台的每台伺服器交換電源供應器的需求功耗已上升至大約一．五kW，二○二○～二一年平均電源供應功耗約五○○～八○○Ｗ，現階段一到二kW電源供應已成為伺服器的主流，預期接下來的Granite Rapids及Turin處理器，電源供應的需求瓦數將在二○二四～二五年增加至超過二kW。

除了處理器平台的改朝換代需求外，雲端運算及ＡＩ／機器學習使得伺服器機櫃的電力需求密度也快速拉升，以最近最夯的ChatGPT或生成式ＡＩ為例，每個HGX H100平台必須在現有二個ＣＰＵ之上再安裝額外八個ＧＰＵ，一台生成式ＡＩ伺服器所需要的處理器，對於散熱設計功耗持續攀升，是一般伺服器需求的五到十倍。

車用、伺服器電源技術高

據估算，一台含有至少一顆GPU、ASIC或FPGA的伺服器，一般而言就需要至少一個三～六kW的電源供應器，未來隨著更高的運算需求浮現，電源供應器廠透露，客戶已開始準備採用八kW或更高的電源供應器。

台股市場發酵ＡＩ伺服器題材，電源供應器龍頭大廠台達電擁有電源管理、氣冷／水冷散熱的技術優勢，雖然目前營收占比仍低，但在伺服器客戶已涵蓋微軟、Dell、HP等，其在資料中心相關產品營收近年都呈現高成長，今年股東會上台達電董事長海英俊罕見透露，ＡＩ伺服器急單湧進，預計第四季到明年持續發酵，今年台達電在伺服器電源及散熱仍有望維持年成長二～三成。

不過，台達電最吸引法人矚目的題材仍在電動車產品將加速進入收割階段。台達電早在二○一八年與美國ＧＭ車廠就攜手開發超高速電動車充電器，甚至早就打進電動車龍頭大廠特斯拉家用充電器及美國最大民營充電樁業者EVGo，也是許多傳統車廠電動車家用充電器的供應商，全球前十大汽車集團品牌中，台達電已囊括賓士、福斯、通用、豐田及Stellantis等全球逾七成的品牌訂單。（全文未完）

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