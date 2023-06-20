糖尿病足的元兇竟然是這個！面對逐年上升的糖尿病患者人數，如何應對糖尿病足已成為刻不容緩的議題。足踝專科資深名醫朱家宏在其實用且深入淺出的著作《自己的腳痛自己救》一書中，根據日本東京女子大學的驚人調查資料顯示，糖尿病足病變的前三大直接原因分別是：鞋子的問題佔百分之六十九，燙傷佔百分之十九，外傷佔百分之七。這些發現讓人瞠目結舌！因此，對於糖尿病足患者而言，如何正確判定自己的病徵程度，以及如何挑選一雙適合的鞋子，將成為最重要且迫切需要關注的事項。

糖尿病足護理：徹底清創手術，遠離截肢風險！

當糖尿病足患者不可避免地有了傷口，或甚至有潰瘍的症狀，主要的處置方法就是「清創」，將壞死、感染的組織刮除。如果傷口感染嚴重，軟組織缺損，就可能不得不走到截肢這一步。我常對病人說：「人死不能復生，組織壞死也是一樣。」徹底清創是最基本的，因為若沒有將壞死的組織一次清除乾淨，壞死的組織將成為細菌的溫床，很容易擴大感染到原本健康的組織。所以，清創手術除了必須徹底，也要考慮如何關閉傷口，之後如何穿鞋、穿義肢。無奈，健保是採以量計價的制度，於是許多糖尿病患者淪為某些醫師圈養在牛欄裡的乳牛，定期抓出來擠奶；例如進行清創手術時不切除乾淨，今天處理一下，放回牛欄，明天再處理一下，甚至截肢亦同……，只因手術進行愈多次，健保給付也就可以領得愈多。

團隊合作抗糖尿病：醫療轉介制度完善，患者受益無窮！

再加上國內醫療轉介制度未盡完善，以致某些醫師還會抱著「自己養的乳牛怎能讓給別人擠奶」的心態，內科醫師不會轉給外科醫師，外科醫師不會轉給足踝骨科醫師，有時候血管阻塞，還需要心血管外科的幫忙，傷口才有可能好。整體來看，糖尿病應該是一個團隊的病，需要多科的會診與分工合作，病患才能得到較完善的診療。在這樣的大環境底下，患者必須自己建立足夠的知識，能夠自行判斷、找對病症的分科，以免淪為某些醫師所圈養的乳牛，在牛欄裡住很久……很久……。

糖尿病足分級指南：專業鞋選擇與醫療監測，維護足部健康！

◆零級

未有任何神經病變現象產生。患者仍可穿一般鞋，不過最好每年進行例行檢查。現階段還不需要藉助於足踝專科診治。

◆一級

以一根小針刺患者相距約零點五公分的皮膚，患者要是無法分辨，以為針是刺在皮膚同一個部位，這就表示患者已經有些微的神經病變。此時患者絕對禁止穿高跟鞋，只能穿運動鞋、休閒鞋。進入這個階段最好能尋求足踝外科專科醫師的積極性指導，每半年檢查一次。

◆二級

曾經有一根趾頭截肢或有潰瘍（非足底潰瘍）。這階段的患者必須穿著糖尿病足專用鞋，每四個月檢查一次。

◆三級

曾經傷口破一個大洞，或已經截肢兩肢以上，腳的形狀已經變形。進入這個階段的患者，必須穿著訂製鞋，並考慮找骨科足踝次專科醫師予以協助。此外，還必須每兩個月定期檢查。

糖尿病患選鞋攻略：確保足部健康，五大原則不可忽略！

雖然神經病變還在零級及一級的患者不需要穿特別的糖尿病鞋，但選鞋時還是盡量符合糖尿病鞋的精神。

一、鞋子前面的「趾盒」（放腳趾頭的地方）一定要夠寬夠深，最好可以讓腳趾稍微在裡面活動。許多人合併有爪狀趾，容易在腳趾的背部磨擦鞋子而潰瘍。

二、鞋底要夠軟，但支撐又要夠，以免中足的變形更嚴重。如果已有變形，可能要考慮訂做鞋墊。

三、中身要有鞋帶或扣帶可以調整鬆緊，不可因太鬆而滑動，也不可因太緊而影響血液循環。

四、包住腳跟的部份要夠堅固，不可讓腳跟在裡面晃動，產生更多磨擦。

五、鞋子要夠輕，降低糖尿病者因肌肉無力及攣縮所造成的影響。

(本文摘自《自己的腳痛自己救》/時報文化)

【內容簡介】

腳痛、腳麻、拇趾外翻總是治不好？

腳踝扭傷、足底筋膜炎老是復發？

那是因為你沒有用對方法、找對醫生！

只要找對醫生，對症下藥就能事半功倍，重新擁有健康的腳絕對不是夢！

●關於腳痛的十大迷思：

X氣墊鞋一定有益健康？

X穿寬楦頭的鞋，腳就會比較舒服？

X有空多踩健康步道可以養生？

X舊鞋比新鞋好穿？

X平日不運動，週末運動就夠了？

X鞋子會愈穿愈大，所以要買緊一點、小一點？

X手術後就不能穿高跟鞋？

X孩子腳跟痛是在「轉大人」？

X糖尿病足很難照顧？

X凍甲（甲溝炎）拔掉趾甲就會痊癒了？

以上十大迷思通通都是錯誤的！

Q：氣墊鞋一定有益健康？

當腳變形或有不穩定的狀況，比如腳往內傾斜或往外傾斜很嚴重，如同腰塌陷的人睡很軟的床，腰會塌陷得更厲害，腰就會更痛。鞋子也是一樣，如果腳已經內傾或外傾，當你穿更軟的鞋子時，就會內傾或外傾得更嚴重。

Q：穿寬楦頭的鞋子，腳就比較舒服？

未必。楦頭寬，理論上可以讓腳趾頭的活動比較好，可是有些看似很寬，前面腳趾頭下探的空間卻不足，那也沒用。如果楦頭過寬，中足部固定不夠而滑動，反而造成肌腱疲勞及疼痛。

Q：舊鞋比新鞋好穿？

當鞋子磨損到一定程度，應該要換掉。磨損得厲害的鞋，會令腳跟傾斜。為了珍惜舊鞋而繼續穿，腳跟就會更傾斜，可能會造成問題。而運動鞋穿久變薄，它的吸震功能也會變差。

★足踝專科醫師親自執筆

本書由台灣極少數專精足踝專科的醫師親自執筆，提供親身看診實際病例。如果有相關腳部問題，可以在其中找到參考建議，進而改善腳部困擾。

★完全圖解腳的疑難雜症

書中收錄近百幅圖解，詳細解釋關於腳的各種疑難雜症。除了腳痛的相關治療，更破除一般人對於腳部保健的迷思，讓你越走越健康。

★腳的問題與困擾完整收錄

本書囊括腳的基本保健、拇趾外翻、腳踝扭傷、凍甲、腳麻、足底筋膜炎、糖尿病足、扁平足等腳部常見困擾，也收錄了各種腳部複雜創傷並說明要如何正確且有效的治療。

「腳是人的第二心臟」，我們的腳包括26塊骨頭、56個關節與118根肌腱，必須承受走路時2倍、跑步時6倍的身體重量。

事實上無論是生物力學還是治療技術，腳的治療都跟一般骨科醫學有所不同。

歐美與日本早已將足踝醫學視為專科，從鞋子、鞋墊、復健到診療或手術，都是足踝專科醫師研究與服務的範圍。

本書以簡單易懂的專業解說，搭配圖解方式，詳細說明各種關於腳的困擾，破除治療腳痛的不正確迷思，協助一般大眾建立腳部保健的基礎知識。

【作者簡介】

朱家宏

為台灣少數專精足踝外科的醫師之一，高雄醫學大學醫學系畢業，日本奈良醫科大學足踝關節外科進修，美國辛辛那提大學聖瑪麗醫院足踝外科進修。

現任台中行健骨科診所院長、足踝醫學會常務理事。秀傳醫院、林新醫院兼任手術醫師。

曾任台中榮總骨科主治醫師、彰化秀傳醫院足踝中心主任、東海大學講師。

專長：足踝外科、創傷外科、下肢複雜骨折、關節重建、運動醫學。

為超級鐵人三項玩家，IRONMAN Taiwan 2016、2018完賽，Challenge Taiwan 2017完賽。

綽號「眼鏡小醫」，源於當年實習時，有次幫一位榮民伯伯打點滴，打了五次都不成功，伯伯嚇得按鈴向護理站大叫：「救命阿！有人要害我！」幾天後，他接到院方處理病人抱怨的公文，附上伯伯的親筆投訴信：「數日前遭貴院不合理對待，某眼鏡小醫……。」因此，「眼鏡小醫」不只是個俏皮的綽號，也提醒他在醫療這條路上永遠要謙卑和努力。