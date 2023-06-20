在我們每天的生活中，無論是走路、跑步，還是簡單的站立，我們經常無意識地依賴一種強而有力的結構，那就是人體的「阿基里斯腱」。這條全身最大的肌腱，不僅支撐著我們的身體重量，讓我們可以順暢地用腳尖站立、伸展和行走，卻也因為其不具有纖維腱鞘保護，成為易受傷害的部位。足踝專科資深名醫朱家宏在其著作《自己的腳痛自己救》一書中提到，當我們感到腳後跟疼痛時，那並非僅可能是跟腱炎，還有可能是其他問題。那麼，我們如何分辨這種痛感的真正原因呢？而當我們確認了問題後，又該如何以適當的方式照護我們的「阿基里斯腱」，保護它免於受傷呢？

位置只差一點，治療方式就大不同

「後跟痛」與「足跟痛」是不一樣的，足跟痛是指腳底痛，但是後跟痛的部位，則是在腳的後面。「根據痛的位置不同進行診斷及治療！」這個醫療原則在面對「後跟痛」方面特別重要。例如跟腱炎及滑囊炎位置只差一點點，診斷就不同：

「跟腱炎」注重運動伸展，避免類固醇引起斷裂

跟腱由於就在皮下， 血液循環不佳，自我癒合能力差，盡量不用局部類固醇注射。治療多以伸展運動及標準物理治療（超音波、電療、熱療）為主，慢性病患於一般治療效果不佳時，可以考慮震波或血小板濃縮液注射。每年我們都會遇到幾位患者為了求快，在別的醫療院所局部注射類固醇，結果一兩年後跟腱斷裂需要進行重建手術。

「跟腱滑囊炎」之外的痛？局部注射治療非良方

局部注射治療效果良好，副作用較少，也不容易復發，這是因為它所在位置比較前方，離跟腱還有一點距離。但相對地，若是屬於跟腱炎相關症狀時，局部注射療法則會適得其反！因為跟腱承受了全身的體重，若在跟腱上面注射類固醇的話，雖然短期內疼痛不見了、局部發炎現象消除了，病人覺得問題被根治了，但事實上，因為跟腱發炎是屬於機械性摩擦或拉扯等過度使用症候群，所以局部注射只是暫時性地抑制發炎而已，一旦病人再次過度使用與運動的時候，就會出現更大的問題，可能導致跟腱退化甚至斷裂。所以除非確定是跟腱滑囊炎，否則局部注射多不適用於後跟痛。

「哈格蘭骨棘症候群」跟骨摩擦增生，生活調整無效則需考慮手術

起因於跟腱與跟骨的摩擦，所以這類病人跟骨部份的骨頭會特別大，這是因為摩擦後產生增生，增生的腫瘤再經過不斷摩擦後再增生，如此惡性循環，導致跟骨後上方會特別大，一般休息即可改善。但若無法從生活形態上著手調整改變，摩擦現象勢必無法解除，也就不容易痊癒，萬一保守治療(一般醫師多採用口服藥與物理治療)三至六個月後依舊沒有效果，則可以考慮開刀切除。

「跟腱注射」無痛不代表安全，護足要慎重

總之，若要在跟腱上或跟腱與骨頭交界處，進行局部注射的話，理論上是不好的。若在某種情形下一定得這樣使用的話，則務必請患者在打完針後休息六週以上，千萬不能因為不感覺疼痛便掉以輕心，才能避免造成更大的傷害甚至跟腱斷裂。

每天拉拉後腳跟，強化跟腱肌力

現代人因生活方式的改變，足部動作變得相對受限，特別是我們的腳後跟。鞋跟的設計讓我們的腳背經常向下，足以造成我們的跟腱長期處於緊繃狀態。這種現象在睡眠中尤其明顯，腳部多半呈現蹠屈的狀態。對於這一全身重量支撐的關鍵部位，即使生活中赤腳或爬山的機會減少，我們仍應致力於保持跟腱的健康和強壯。我們可以透過利用日常生活中的碎片時間來進行一些簡單的伸展運動，例如：騎自行車可以伸展跟腱；起床後，用前腳掌在浴室門檻上站立，幫助伸展後腳肌腱；或是在洗澡時，手部按摩和拉伸後腳跟腱，都是好方法。

(本文摘自《自己的腳痛自己救》/時報文化)

【內容簡介】

腳痛、腳麻、拇趾外翻總是治不好？

腳踝扭傷、足底筋膜炎老是復發？

那是因為你沒有用對方法、找對醫生！

只要找對醫生，對症下藥就能事半功倍，重新擁有健康的腳絕對不是夢！

●關於腳痛的十大迷思：

X氣墊鞋一定有益健康？

X穿寬楦頭的鞋，腳就會比較舒服？

X有空多踩健康步道可以養生？

X舊鞋比新鞋好穿？

X平日不運動，週末運動就夠了？

X鞋子會愈穿愈大，所以要買緊一點、小一點？

X手術後就不能穿高跟鞋？

X孩子腳跟痛是在「轉大人」？

X糖尿病足很難照顧？

X凍甲（甲溝炎）拔掉趾甲就會痊癒了？

以上十大迷思通通都是錯誤的！

Q：氣墊鞋一定有益健康？

當腳變形或有不穩定的狀況，比如腳往內傾斜或往外傾斜很嚴重，如同腰塌陷的人睡很軟的床，腰會塌陷得更厲害，腰就會更痛。鞋子也是一樣，如果腳已經內傾或外傾，當你穿更軟的鞋子時，就會內傾或外傾得更嚴重。

Q：穿寬楦頭的鞋子，腳就比較舒服？

未必。楦頭寬，理論上可以讓腳趾頭的活動比較好，可是有些看似很寬，前面腳趾頭下探的空間卻不足，那也沒用。如果楦頭過寬，中足部固定不夠而滑動，反而造成肌腱疲勞及疼痛。

Q：舊鞋比新鞋好穿？

當鞋子磨損到一定程度，應該要換掉。磨損得厲害的鞋，會令腳跟傾斜。為了珍惜舊鞋而繼續穿，腳跟就會更傾斜，可能會造成問題。而運動鞋穿久變薄，它的吸震功能也會變差。

★足踝專科醫師親自執筆

本書由台灣極少數專精足踝專科的醫師親自執筆，提供親身看診實際病例。如果有相關腳部問題，可以在其中找到參考建議，進而改善腳部困擾。

★完全圖解腳的疑難雜症

書中收錄近百幅圖解，詳細解釋關於腳的各種疑難雜症。除了腳痛的相關治療，更破除一般人對於腳部保健的迷思，讓你越走越健康。

★腳的問題與困擾完整收錄

本書囊括腳的基本保健、拇趾外翻、腳踝扭傷、凍甲、腳麻、足底筋膜炎、糖尿病足、扁平足等腳部常見困擾，也收錄了各種腳部複雜創傷並說明要如何正確且有效的治療。

「腳是人的第二心臟」，我們的腳包括26塊骨頭、56個關節與118根肌腱，必須承受走路時2倍、跑步時6倍的身體重量。

事實上無論是生物力學還是治療技術，腳的治療都跟一般骨科醫學有所不同。

歐美與日本早已將足踝醫學視為專科，從鞋子、鞋墊、復健到診療或手術，都是足踝專科醫師研究與服務的範圍。

本書以簡單易懂的專業解說，搭配圖解方式，詳細說明各種關於腳的困擾，破除治療腳痛的不正確迷思，協助一般大眾建立腳部保健的基礎知識。

【作者簡介】

朱家宏

為台灣少數專精足踝外科的醫師之一，高雄醫學大學醫學系畢業，日本奈良醫科大學足踝關節外科進修，美國辛辛那提大學聖瑪麗醫院足踝外科進修。

現任台中行健骨科診所院長、足踝醫學會常務理事。秀傳醫院、林新醫院兼任手術醫師。

曾任台中榮總骨科主治醫師、彰化秀傳醫院足踝中心主任、東海大學講師。

專長：足踝外科、創傷外科、下肢複雜骨折、關節重建、運動醫學。

為超級鐵人三項玩家，IRONMAN Taiwan 2016、2018完賽，Challenge Taiwan 2017完賽。

綽號「眼鏡小醫」，源於當年實習時，有次幫一位榮民伯伯打點滴，打了五次都不成功，伯伯嚇得按鈴向護理站大叫：「救命阿！有人要害我！」幾天後，他接到院方處理病人抱怨的公文，附上伯伯的親筆投訴信：「數日前遭貴院不合理對待，某眼鏡小醫……。」因此，「眼鏡小醫」不只是個俏皮的綽號，也提醒他在醫療這條路上永遠要謙卑和努力。