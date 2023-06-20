大陸電動車市場正在快速成長，根據統計，大陸在東南亞進口電動汽車的市占率，從2019年的25.7％大幅飆升至2021年的46.1％，一舉超越韓國站穩龍頭寶座，外媒分析指出，大陸在電動車領域之所以遙遙領先，是因為模仿70年代日本的成功經驗，但美國勢必將打壓，未來將引發一場電動車貿易戰。

美國財經媒體作家Niall Ferguson以「大陸的電動車出口浪潮與日本70年代相似」為題撰文指出，大陸在電動車領域處於世界領先地位，因為其在電動汽車電池製造方面同樣居於領先。

Niall Ferguson提到，汽車量產過去帶動多國經濟突飛猛進成長，例如1914年後的西歐國家，是效率最高的生產國，當初先是德國，日本繼之。他認為，從許多方面來看，大陸在電動車領域遙遙領先，只是仿效當年的日本。

報導引述華爾街日報說法指出，今年稍早比亞迪推出一款掀背式電動車「海鷗」，售價僅1.1萬美元起跳，這是美廠特斯拉被迫降價的原因之一。

報導提到，日本在1975年至1980年代，當時汽車出口也成長5倍，回顧1978年，日本車在美國車市的市占率從6%增至12%，1980年更衝上21%，在1978年至1980年，美國車廠的新車銷售因此銳減29%。

美國為了逼日本車商就範，當時雷根政府讓國會訂出配額或國內成分要求，並堅持日圓非大幅升值不可，進而導致美元兌日圓匯率從240：1降至150：1，日圓急升因此重挫日本汽車製造商的出口競爭力。報導稱，美國為反制大陸汽車外銷浪潮，恐再度祭出關稅以及其他非關稅障礙。