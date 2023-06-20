痛風性關節炎，曾經被視為貴族專利的「帝王病」和「富貴病」，現已廣泛影響現代人，甚至國中生也開始出現症狀。朱家宏醫師在其著作《自己的腳痛自己救》中提到，痛風並非與「風」有關，而是與新陳代謝有關的疾病。普林是尿酸的原始基質，存在於所有細胞核中，因此吃下含有大量細胞核的食物後，比如種子類、內臟類，血中尿酸會升高。然而，尿酸的來源不止於食物，身體自然代謝也會產生尿酸，因此血液中仍會有一定含量的尿酸。

尿酸超標，骨頭裡變身「粉筆灰」的痛風石！

正常的情況下，尿酸是溶解在血液中，但是當血液中尿酸納過高、人體無法正常代謝，就會解析成結晶，形成「痛風石」。然而，痛風石並不像我們一般所想像的「石頭」，反而比較像粉筆，硬度也差不多，碾碎後就像粉筆灰一樣，常常會沈澱在關節部位，就是痛風性關節炎。痛風石就像「骨頭裡的粉筆灰」；往往一切開傷口，痛風石就會像石灰水一樣地流出來。

腳趾、耳朵、腳底板……尿酸結晶喜愛身體「涼快」地方

那為什麼尿酸結晶會特別容易沉澱在手指、手肘、腳踝、腳趾、膝蓋等關節部位呢？這是由於關節體溫較低，就像將糖放進冰水中攪拌半天也無法溶解的原理一樣，所以不只是關節，只要是人體末端體溫比較低的位置，都有沉澱的可能，例如耳朵、腳底板、屁股......等。我曾有位病人的耳廓長滿一粒粒白色的尿酸結晶，好像青春痘一樣。

痛風不只是痛！錯誤的治療方法可能導致腎衰竭

痛風性關節炎大致上可分為急性痛風發作與慢性高尿酸血症兩種，針對兩者的不同，治療方式也有所區隔。針對慢性患者通常會給予降尿酸的藥物，但這類藥物用在急性期，不但無法解決急性發炎所產生的疼痛，還可能造成血液中尿酸值波動更加劇烈，反而使病情加重。所以，痛風必須先認清病症的屬性本質才能對症下藥，也才不會因為一時疼痛消減，便錯估痛風性關節炎的嚴重性，放任這骨頭裡的粉筆灰繼續無警覺性地侵蝕關節。等到你發現時，可能已經造成關節退化，甚至引發腎衰竭，因此絕對輕忽不得。

痛風治療全靠飲食控制？為何生活型態改變更重要

人體是經過數十萬年的演進而成為現在的型態，其設計原本就不是要讓我們承受現代飲食中這麼高的普林量，所以飲食控制對痛風性關節炎的治療，當然是有必要的，但很多人談到痛風，往往只談飲食控制，其他的就不管。其實，飲食控制只是生活型態改變的一個面向而已。甚至有研究認為，一般飲食與嚴謹飲食控制之間，尿酸的改變僅在1mg/dL 之譜，因此良好的生活型態，多喝水、不過度疲勞及過度運動或熬夜或突然大吃大喝，可能還更重要。

飲食清淡，多喝水，按時吃藥，運動足夠，早發現早治療

除了慢性痛患者外，急性痛患者雖在發病後獲得治療，但是為了避免往後再度復發，或產生腎臟衰竭、關節退化等可能的併發症，都不能忽略定期追蹤血液中尿酸值。急性與慢性兩者的治療都不能偏廢，循序漸進、按部就班，痛風性關節炎才可能得到完整的醫療照顧。痛風性關性炎的預防與治療應該要從多個面向來看，清淡飲食、多喝水，再配合運動，一定是首要良方；如果患者的體質是長期高尿酸血症的型態，就要考慮長期吃降尿酸的藥，急性發作的時候利用秋水仙素跟消炎藥，來改善短期生活品質。早期發現早期治療，不要認為醫不好，找專業醫師持續治療，改變生活型態，就不必走到關節退化、腎臟衰竭的地步。

(本文摘自《自己的腳痛自己救》/時報文化)

【內容簡介】

腳痛、腳麻、拇趾外翻總是治不好？

腳踝扭傷、足底筋膜炎老是復發？

那是因為你沒有用對方法、找對醫生！

只要找對醫生，對症下藥就能事半功倍，重新擁有健康的腳絕對不是夢！

●關於腳痛的十大迷思：

X氣墊鞋一定有益健康？

X穿寬楦頭的鞋，腳就會比較舒服？

X有空多踩健康步道可以養生？

X舊鞋比新鞋好穿？

X平日不運動，週末運動就夠了？

X鞋子會愈穿愈大，所以要買緊一點、小一點？

X手術後就不能穿高跟鞋？

X孩子腳跟痛是在「轉大人」？

X糖尿病足很難照顧？

X凍甲（甲溝炎）拔掉趾甲就會痊癒了？

以上十大迷思通通都是錯誤的！

Q：氣墊鞋一定有益健康？

當腳變形或有不穩定的狀況，比如腳往內傾斜或往外傾斜很嚴重，如同腰塌陷的人睡很軟的床，腰會塌陷得更厲害，腰就會更痛。鞋子也是一樣，如果腳已經內傾或外傾，當你穿更軟的鞋子時，就會內傾或外傾得更嚴重。

Q：穿寬楦頭的鞋子，腳就比較舒服？

未必。楦頭寬，理論上可以讓腳趾頭的活動比較好，可是有些看似很寬，前面腳趾頭下探的空間卻不足，那也沒用。如果楦頭過寬，中足部固定不夠而滑動，反而造成肌腱疲勞及疼痛。

Q：舊鞋比新鞋好穿？

當鞋子磨損到一定程度，應該要換掉。磨損得厲害的鞋，會令腳跟傾斜。為了珍惜舊鞋而繼續穿，腳跟就會更傾斜，可能會造成問題。而運動鞋穿久變薄，它的吸震功能也會變差。

★足踝專科醫師親自執筆

本書由台灣極少數專精足踝專科的醫師親自執筆，提供親身看診實際病例。如果有相關腳部問題，可以在其中找到參考建議，進而改善腳部困擾。

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書中收錄近百幅圖解，詳細解釋關於腳的各種疑難雜症。除了腳痛的相關治療，更破除一般人對於腳部保健的迷思，讓你越走越健康。

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本書囊括腳的基本保健、拇趾外翻、腳踝扭傷、凍甲、腳麻、足底筋膜炎、糖尿病足、扁平足等腳部常見困擾，也收錄了各種腳部複雜創傷並說明要如何正確且有效的治療。

「腳是人的第二心臟」，我們的腳包括26塊骨頭、56個關節與118根肌腱，必須承受走路時2倍、跑步時6倍的身體重量。

事實上無論是生物力學還是治療技術，腳的治療都跟一般骨科醫學有所不同。

歐美與日本早已將足踝醫學視為專科，從鞋子、鞋墊、復健到診療或手術，都是足踝專科醫師研究與服務的範圍。

本書以簡單易懂的專業解說，搭配圖解方式，詳細說明各種關於腳的困擾，破除治療腳痛的不正確迷思，協助一般大眾建立腳部保健的基礎知識。

【作者簡介】

朱家宏

為台灣少數專精足踝外科的醫師之一，高雄醫學大學醫學系畢業，日本奈良醫科大學足踝關節外科進修，美國辛辛那提大學聖瑪麗醫院足踝外科進修。

現任台中行健骨科診所院長、足踝醫學會常務理事。秀傳醫院、林新醫院兼任手術醫師。

曾任台中榮總骨科主治醫師、彰化秀傳醫院足踝中心主任、東海大學講師。

專長：足踝外科、創傷外科、下肢複雜骨折、關節重建、運動醫學。

為超級鐵人三項玩家，IRONMAN Taiwan 2016、2018完賽，Challenge Taiwan 2017完賽。

綽號「眼鏡小醫」，源於當年實習時，有次幫一位榮民伯伯打點滴，打了五次都不成功，伯伯嚇得按鈴向護理站大叫：「救命阿！有人要害我！」幾天後，他接到院方處理病人抱怨的公文，附上伯伯的親筆投訴信：「數日前遭貴院不合理對待，某眼鏡小醫……。」因此，「眼鏡小醫」不只是個俏皮的綽號，也提醒他在醫療這條路上永遠要謙卑和努力。