本月12日美國的RC-135從日本的沖繩基地起飛，抵近距離中國大陸領海基線偵查，甚至最近的距離只有30海浬，解放軍也警告驅離。對此，前空軍副司令張延廷19日就表示，「RC-135對中國大陸的東部戰區、北部戰區進行偵查，可以看到山東號停在青島，美國這方面情蒐是多元化的」，引發討論。

共軍一架殲-16戰機上月在南海上空攔截美軍RC-135偵察機，從機鼻橫向直切過去。沒想到12日RC-135又從日本的沖繩基地起飛，抵近距離中國大陸領海基線偵查，甚至最近的距離只有30海浬，解放軍也警告驅離。

張延廷19日在中天節目《Cti Talk》中指出，「RC-135對中國大陸的東部戰區、北部戰區進行偵查，可以看到山東號停在青島，美國這方面情蒐是多元化的」，張延廷更強調，「人造衛星看得很清楚，上面有沒有停飛機、有沒有在整補、附近活動有沒有密集、有沒有車輛進出、有沒有武器裝備、有沒有加油添水、調度密集度高不高，由這些活動可以研判出中國大陸任務規模跟目的」。