在中菲因南海仁愛礁衝突緊張之際，美國與日、法、加在中國東海進行了4國海上聯合演習，還在14日派出雷根號（CVN-76）航母戰鬥群進入南海，同時解放軍也派出5艘艦艇在週遭，猶如大型「包水餃」現場。前立委郭正亮19日在《新聞大白話》節目直言，美國航母雖在附近，但是為了演習，不會介入仁愛礁衝突。陸方已經定了刑事規定，總不能都不執法，所以近日應該會趁著颱風來，菲方士兵斷糧，以人道理由把船拖走。

郭正亮表示，這個仁愛礁，中國大陸海警局在5月15日就公布的刑事處理的規則，6月15日就到期了，也就是說菲律賓你撤走是最後一天，之後我就要按照刑事規定來執法了。因為他這個等於是域外的，他認為這是侵入他的領海，不管是人事也好，還是艦船都算。

「他目前的算盤大概就是，阻止補給、阻止維修、斷糧！」郭正亮提到，上面的士兵，看你能吃到幾天。然後趁著颱風來，因為現在是颱風季節，那就用人道理由讓你的士兵離開。旁邊有三條很大的拖船，趁著漲潮就一下把你拖走！中方的計畫目前大概是這樣，到底是哪一天不知道。

「那這個，美國，我認為不會介入啦！」郭正亮強調，美國航母在附近，那是在演習，並不是為了仁愛礁，仁愛礁太小了。可是中方也不想跟菲律賓發生真的的軍事上的衝突，因為上面那些人是士兵，而且也是攜帶武器的，「我覺得他們應該會談啦，不至於發生軍事衝突啦！」

郭正亮指出，因為坦白說，今年陸方也希望《南海行為準則》能夠審，因為大部分的東南亞國家都同意了，只剩下菲律賓，所以他也不希望把情緒鬧僵。那菲律賓也不會去違逆多數東南亞國家的意見，比如說越南、馬來西亞、印尼這些國家，所以大概就是希望能這樣做一個處理。

「可是我還是覺得會發生，就是他會拖走！」郭正亮直言，因為陸方刑事規定已經定了，你總不能法律耗在那邊，都不執法？國內也會有別的意見，那怎麼辦？