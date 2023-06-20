為了建立F-15EX的有效生產線，同時也加速汰除老舊的F-15C戰機，美國眾議院同意6架F-15EX的購買預算，將使它的確定生產數量達到30架。F-15EX是全新升級的F-15戰機，稱為「鷹2代」，至於F-15C「鷹1代」的平均年齡均已超過35年。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，這項提案是阿拉巴馬州共和黨眾議員羅傑斯(Mike Rogers)所主張的，國防委員會同意增加美國空軍戰術戰鬥機的採購量，以加快老舊戰機的退役速度。一位國會高級助手表示，計劃在未來5年之內，退役 801 架戰術戰鬥機，引進新的戰機，比如F-35和F-15EX，數量是345 架。

已確知美國空軍未來幾年購買48架F-35A，再加上30架的F-15EX ，這意著到了2025 年，美國空軍應可獲得78架新式戰鬥機。

美國空軍高級將領警告說，如果新戰機採購買不足，就沒有辦法替換 F-15C 等老化和退役的戰鬥機，而老化戰機的安全性與維護成本都愈來愈高，並不划算。

現在唯一量產中的5代戰機是F-35 ，由洛馬公司生產，雖然產能已開到最大，但是洛馬還要供應給F-35 的其他海外客戶，以及陸戰隊型的F-35B與海軍型的F-35C，這使得美國空軍的F-35A的交機速度不理想。美國空軍只能退而其次，選擇4代戰機，也就是F-15或F-16。然而F-16同樣是洛馬公司的，回到原來問題，洛馬沒有多餘產能，這使得波音的F-15EX成為唯一方案。

但是波音表現的不佳，F-15EX 生產線上的出現錯誤，政府問責署(GAO)在去年6月發布的一份報告表示，波音公司在生產4架F-15EX上錯誤鑽了擋風玻璃的安裝孔，必須重新修正。導致量產計劃至少推遲了六個月。

美國空軍目前有2架測試用的 F-15EX，原定於 2022 年 12 月開始交付另外6架，卻發生上述的生產問題。目前尚不清楚最新一批的交貨時間，如果問題有效解決，可能在今年夏季後期開始。

F-15EX在外觀上與F-15差別不大，但是它大量應用了5代戰機的科技經驗，但是在細節部分，也看出有許多新的航電設備、觀測裝置，以及更好的電子戰設備。在座艙兩側、機尾，都有一些不同於前代F-15的裝置，是辨認F-15EX的方式。