在美軍對中共的軍事研究中，共軍的彈道導彈核潛艇一向是最神秘的領域。然後就在最近幾年，美國軍方情報系統已確認共軍039C新型柴電潛艇，並偵測得知它已頻繁參加多項軍事活動，包括2022年8月為反制裴洛西訪台所舉行的圍台軍演，而最新式的巨浪-3潛射型長程核彈道導彈已經部署，具備從亞太沿海直接攻擊美國本土的能力。

去年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，共軍在8月初發動了由海軍、空軍與火箭軍聯合舉行的「環台軍演」，其規模之大與演習活動的密集程度震驚了全球。當時除了吸引最多目光的各種彈道導彈試射與海上實彈射擊演習之外，當時的英國《鏡報》（The Mirror）還報導說，中共海軍於7月才剛服役的039C常規攻擊潛艇攜帶了最先進的高超音速導彈參與了這次環台軍演。

中共039C常規攻擊潛艇指揮塔圍殼上半部分向四周突出，下半部分則是呈斜壁式，在水下航行能降低渦流影響和航行阻力，減少噪音並分散敵方聲吶回波。（圖／騰訊網）

這款中國海軍最先進的常規動力潛艇與以往各型潛艇在外型上有明顯的不同，它採用了前所未有的「蘑菇頭」形指揮塔圍殼，圍殼上半部分向四周突出，類似紡錘，下半部分則是呈斜壁式。這是世界上首艘正式服役的此種造型的潛艇。採用類似設計的潛艇目前只有瑞典A26潛艇，但該潛艇尚未完工。

巨浪-3型導彈與美國三叉戟-II D5類似，但射程更遠達12000公里，可從大陸沿海直接攻擊美國本土。（圖／網路）

這種潛艇在半潛狀態進行充電時，其露出水面的圍殻可以降低雷達波反射面積，避免被反潛機或驅逐艦偵測到。在水下航行時蘑菇型圍殼能降低渦流影響和航行阻力，減少噪音並分散敵方聲吶回波，增強靜音與隱身性能。

在武力配置上，039C潛艇擁有6具魚雷發射管之外，還可以發射鷹擊-82、鷹擊-18A等反艦導彈，甚至還能發射高超音速導彈。美國五角大廈報告指出，中共在加緊努力挑戰美國海軍的水下優勢，此型潛艇服役顯示其水下武力發展已獲極大的突破。

由潛艇發射的巨浪-3型長程核導彈已於去年正式部署在094核潛艇上。（圖／新華社）

另外一款也大約在裴洛西訪台前後部署的重要武器，則是由彈道導彈潛艇發射的巨浪-3型長程核導彈。五角大廈年度報告指出，中國擁有6艘配備巨浪-2型核彈道導彈的「晉級」（094）戰略核潛艇，但是更新式、射程更遠、威力更強的巨浪-3型核彈道導彈已開始部署在094潛艇上。

巨浪-2型射程較短，受限於第一與第二島鏈，從大陸沿海只能抵達夏威夷。（圖／中國軍網）

美國太平洋艦隊司令帕帕洛上將（Samuel J. Paparo Jr. ）2022年11月曾證實，中國已在6艘094型核潛艦上部署巨浪-3型導彈，它最大射程可達12000公里，比美軍三叉戟-II D5潛射彈道導彈更遠，未來中共核潛艇將不需要突破第1、2、3島鏈，就能讓從大陸沿海水域直接攻擊美國本土，此一能力較射程只能到達夏威夷島的巨浪-2型具有更大的威脅性。

中共094彈道導彈核潛艇目前有6艘，可以保證至少有一艘能隨時進行戰備值班。（圖／新華社）

瑞典國際和平研究所（SIPRI）今年初發佈的報告指出，中國的巨浪-3核彈道導彈主要用來裝備094A或者096核潛艇之上。不僅如此，該機構還推測巨浪-3已經裝備72枚核彈頭，如果以一枚巨浪-3搭載3枚分導核彈頭的話，估計已服役的巨浪-3型核導彈應該有24枚。

美軍近幾3年來大幅加在南海與大陸周邊海域的偵察機活動，分析人士也認為很可能就是蒐集有關中共核潛艇的訊息，做為未來掌控中共核潛艇動態的依據。目前總數6艘彈道導彈核潛艇已能保證隨時至少有一艘擔任戰備值班，其威懾力量將嚴重限縮美軍在印太地區的戰術選擇。在此一新的戰略形勢下，就不難理解為何美國會不惜得罪法國，並排除萬難將核潛艇出售給澳大利亞皇家海軍，主要就是要增加在印太地區可共同作戰的核潛艇部署，以對抗中共近年來的水下核武力的快速進展。