美國一名11歲男童和父親在科羅拉多州山地騎自行車，不小心摔車，恰巧跌在一條響尾蛇身上，導致他胸口被蛇狠咬，所幸在父親的急救和送醫後，經過長達36小時的搶救成功脫離險境。

11歲男童伊森掀起上衣，右胸口處仍清晰可見被蛇咬傷的傷口。

從畫面可見，這名11歲男童伊森(EthanVoge)掀起上衣，右胸口處仍清晰可見被蛇咬傷的傷口，相當怵目驚心，根據多家美媒報導，伊森6日和41歲的父親沃格(Zach Vogel)在科羅拉多州北桌山(North Table Mountain)騎車時，因為車輪卡到巨石，導致他從車上摔下來，沒想到伊森就這麼剛好跌在一條響尾蛇身上，導致他被響尾蛇咬傷。

伊森接受長達36小時的治療與注射16瓶抗蛇毒血清後總算恢復健康

伊桑事後表示，摔下車發現被蛇咬時，他自己也嚇了一大跳，當下，沃格連忙查看兒子傷勢，驚覺伊森被毒蛇咬傷，據沃格表示，兒子被咬幾分鐘後失去知覺，他緊急幫伊森急救，試圖讓對方保持心律，「我當時和世界上所有父母親一樣害怕，不知道兒子還有多少時間，我不想失去他」。

當醫護人員20分鐘趕到現場後，立刻將伊森送到利特爾頓(Littleton)的聖安東尼醫院（St. Anthony’s Hospital）接受治療，伊森接受長達36小時的治療與注射16瓶抗蛇毒血清後總算恢復健康，目前已出院在家康復。對於這場在鬼門關走一回的經歷，伊森相當感謝父親在一旁幫助他，他也期待傷勢完全痊癒後可以再開心騎單車出遊。

伊森接受長達36小時的治療與注射16瓶抗蛇毒血清後總算恢復健康。（圖／翻攝自推特）

更多 CTWANT 報導