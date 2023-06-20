美國科羅拉多州一名75歲的阿嬤級店員，2年多前試圖阻止一名男子從櫃檯偷拿幾條菸，這位勇嬤反射性地抓了一下男子的手臂，雖未成功阻止男子帶菸逃走，外界對這名阿嬤的義勇行為感到讚賞，未料，隔天她就被公司開除，理由是她違反公司不得「追趕顧客」或「與顧客衝突」的政策。

美國超商阿嬤員工則因「反射性動作」試圖阻止小偷，被店家開除。（圖／翻攝自 FOX31 Denver）

從監視器畫面可以看到，這名阿嬤店員摩蕊諾（Mary Ann Moreno）在制止時，抓住搶匪威默（Tyler Wimmer）的手臂，男子雖然事後帶著菸逃走，不過他被逃出店利商店後界被警方逮捕。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在2020年10月4日，連鎖超商Circle K工作約18年的摩蕊諾，當時見到威默持刀走進店裡。從監視器畫面，不清楚他是否有持刀威脅這位阿嬤，對方當時開口要求免費拿走一包菸，遭到摩蕊諾以「這樣會害我被開除」為由拒絕，威默隨後奪走櫃檯後方擺放的香菸。

美國超商阿嬤員工則因「反射性動作」試圖阻止小偷，被店家開除。（圖／翻攝自推特）

摩蕊諾當時嚇壞，想要阻止威默，「我猜我抓住了他的手臂，我不記得了。我推開他後，他跑了出去」，監視器畫面可以看到威默後來仍在該店附近走動，而這位勇嬤則立刻撥電話，通知經理和911。

沒想到整起事件過後沒多久，摩蕊諾竟收到解僱通知，稱她違反公司對竊賊和搶匪的「不追逐與對抗政策」，她氣憤表示，「我真的不認為，我該為這種事被開除」，摩蕊諾沒想到自己竟因為直覺性的抓了偷竊者的手臂，就被公司開除了，連資遣費都沒有。

這位勇嬤嚥不下這口氣，決定向公司提告，可是過去這段時間法院都沒有什麼進度，於是她向媒體投訴，這起事件曝光後也在美國引發軒然大波，有網友認為「阿嬤雖然是老年人了，還是太衝動了，讓人偷就好」，也有網友幫勇嬤抱不平，「資方果然厲害，開除掉一個工作18年的老員工，一毛資遣費都不用」。

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