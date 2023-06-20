美國德州上月發生一起憾事，一名6歲男童和父親在放學回家途中，2人被閃電擊中，父親急救後宣告不治，男童昏迷1個月在近日也過世，令人不禁感到哀痛。

據《紐約郵報》報導，男童格雷森（Grayson Boggs）和父親馬修（Matthew Boggs），上月15日走在小鎮的路上，卻不幸被雷劈，當時格雷森握著爸爸的手。格雷森的阿嬤說，當時馬修剛跟格雷森說，兄弟，我愛你，然後就被閃電打中。

格雷森不幸過世。

格雷森跟馬修臉朝下趴在人行道上，當家人到場時，馬修臉發青，而家人對格雷森進行CPR，鄰居也對馬修急救。不過，馬修沒有活下來，而在這1個月內，格雷森一直在兒童醫療中心為自己的生命而戰。家人說，當格雷森處於昏迷狀態時，世界各地的網友一直為他祈禱。而醫師說，格雷森的病情不會好轉。家人決定在15日宣布格雷森過世，也建立了募款專頁，希望大家能提供幫忙。

據了解，格雷森是今年美國第5起雷擊致死事件，也是德州第2起。根據國家閃電安全委員會的數據，根據過去10年的數據，截至15日，美國平均有5人因閃電死亡。

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