厄瓜多一名婦人日前被醫師判定死亡，怎料到晚間家屬守靈時，突聽見棺木傳來怪聲，打開才發現她還活著，趕緊再送回醫院。婦人兒子透露，母親在加護病房住了7天後仍過世，目前家人決定投訴當時開立死亡證明的醫師。

根據《美聯社》報導，厄瓜多中部城鎮巴巴奧約（Babahoyo）76歲婦人貝拉（Bella Montoya）日前被醫師宣布死亡，家屬隨後把她送往殯儀館。怎料到晚間守靈時，家屬突然聽見棺木發出聲音，打開一看，發現貝拉張開嘴想大口呼吸，把他們全嚇了一跳。

貝拉的兒子吉爾伯特（Gilberto Barbera Montoya）說，「這讓我們所有人都感到害怕。」隨即家屬趕緊把貝拉送回醫院。不過貝拉在加護病房搶救7天後，最後仍死亡。

吉爾伯特表示，母親的遺體已被安葬在公墓，此外，阿姨決定對醫院提出投訴，欲查明最初宣布母親死亡的醫師是否有疏失。

厄瓜多衛生部門聲明指出，貝拉在接受重症監護一周後死於缺血性中風，其在醫院期間一直處於「全天候監看」之下。衛生部門表示，已經成立了一個技術委員會來審查醫院如何簽發死亡證明。

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