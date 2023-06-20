歌手張若凡在本月初出席「2023 hito流行音樂頒獎典禮」，她難得以深V爆乳裝登台，性感指數破表非常吸睛，演唱夯曲〈等待被理解的人〉獻給她重病的摯友，想到摯友的身體狀況還一度情緒低落流淚。時報周刊CTWANT日前於台北市某中醫診所，巧遇正要就診的張若凡，雖然戴著口罩遮住大半張臉，但仍看得出臉色憔悴雙眼略微浮腫，不過穿著寬鬆T恤打扮輕鬆的她，一雙美腿讓人忍不住多看兩眼。

本月9日約早上10點46分左右，本刊記者於在台北市東區某中醫診所，遇上也正要看診的張若凡，才剛看完她在「2023hito流行音樂頒獎典禮」上的火辣表演，忽然變成戴著橘子帽子、穿著深藍色寬鬆T恤做下半身失蹤打扮，素顏清秀阿妹仔與爆乳辣妹實在差很大。

本刊在中醫診所巧遇正要看診的張若凡。（圖／本刊攝影組）

不過秀出辣腿的張若凡，從臉色上看起來似乎感覺身體微恙，眼睛周圍也稍微腫腫泡泡還帶一點黑眼圈，只見身型如紙片人的她，在一名男性友人的陪同下，在候診區走來走去，先前因3月演唱會才減肥5公斤，目測現在的體重應該只有40公斤左右，整個人輕飄飄的，感覺風一吹就會倒。

張若凡過去曾透露為了想鏡頭前完美呈現，各種減肥方式大概都嘗試過，一有空就直奔健身房，飲食也只吃清淡素食，現在瘦到充滿仙氣，只是作息不正常工作壓力又大，舞台上活力十足的她，近距離看反而覺得有些弱不禁風。

身形消瘦的張若凡在候診時走來走去，外型看來有些弱不禁風。（圖／本刊娛樂組）

雖然不知身體是否出了什麼問題，但張若凡在等待拿藥時與男性友人有說有笑，精神感覺還算好，男友性人一直陪伴她到12點10分看診結束，兩人一起離開診所，隨後與經紀人會合，到附近巷子內的餐廳用餐。

今年3月剛舉辦完演唱會的張若凡，近期和身邊的做音樂朋友們一同開始寫歌，期許未來能帶給大家更多音樂作品，5月初也去了一趟峇里島出遊，給自己放了一個假好好放鬆心情，現在又捕捉到她看中醫，看來應該相當積極在尋找各種讓身體減壓休養的方法。

張若凡在候診時與男性友人聊天，臉色不算好但還滿有精神。（圖／本刊娛樂組）

對於張若凡看中醫一事，索尼音樂華語總經理許惟援表示：「她因為工作壓力，還有可能先前為了Hit FM頒獎禮小巨蛋的演出，逼自己太緊又太在意表現，造成經期延遲已經二、三個月，還導致她嚴重水腫。在小巨蛋表演之後，才比較有時間，就趕快開始找中醫調養身體。」至於男性友人是她〈等待被理解的人〉的作詞人好友城旭遠，兩人本來就常約碰面。

看完中醫後張若凡與男性友人步出診所，明顯看出她紙片人的身型。（圖／本刊攝影組）

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