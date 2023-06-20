藝人黃子佼昨（19）日遭女網友爆料曾對其性騷擾，對此，他也在臉書發出三段影片道歉並承認過往行為，接著再揭露一連串毀滅式演藝圈醜聞，不過之後竟傳出他送醫消息，而他的愛妻孟耿如一直陪伴身旁，黃子佼的最新病況也曝光。

黃子佼在昨（19）日發出影片後半小時，先是預計出席的活動突然缺席，更一度讓主辦方找不到人，隨後便傳出他酒後情緒失控受傷，而第一時間他是被送往台北長庚，後有消息指出他轉送往林口長庚醫院繼續接受治療，根據《TVBS新聞網》報導，孟耿如經紀人今（20）日透露他的病況「今晚佼佼在加護病房有短暫清醒，但仍無法言語及表達。但目前已經沒有生命之虞，謝謝大家關心」。

黃子佼送醫後妻子孟耿如都在旁陪伴。（圖／摘自孟耿如臉書）

老婆孟耿如昨（19）日在醫院受訪時哽咽表示，目前很多狀況還努力在釐清，「認識佼之後，至少他很努力在做改變，努力希望給大家正面好的能量，以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤」。

事實上，黃子佼與小19歲的孟耿如於2013年交往，2020年登記結婚，婚後育有一女，從夫妻倆的社群中可見，黃子佼對於妻兒呵護有加，而黃子佼的恩師張小燕，昨（19）日第一時間也回應「年輕過錯，知錯必改，努力這麼久終於有妻有小，有工作，管好自己，努力使自己成為更好的人」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980