黃子佼今（19日）遭爆強吻少女和拍對方裸照，隨後黃子佼透過直播道歉，並且爆料其他藝人的黑料，也講述自己過去幾段感情經驗，其中提到「我當年喜歡的是蔡燦得啊」，引發許多網友好奇，誰是蔡燦得？事實上，女星蔡燦得今年48歲，5歲就開始演戲，「甜心寶貝」形象深植人心。

根據黃子佼在影片中透露，某位姓「ㄐㄧㄚˇ」的，當年在追他，「我當年喜歡的是蔡燦得阿，妳在追我，突然間又分手消失，是怎樣」，引發網友在PTT發問，「蔡燦得是誰啊？有紅過？好像有聽過，又好像沒聽過，有沒有老人知道的」？

貼文一出，大批網友紛紛回應「老人才知道沒錯，就演戲的，走可愛路線」、「沒有整型的天然美女」、「現在專攻舞台劇」、「不老女神」、「看到演戲長大的」，童星出身的蔡燦得，出道多年演出作品無數，精湛演技更是早已獲得觀眾認可，很難相信，其實她已經48歲，凍齡外貌讓粉絲相當吃驚。

有網友在PTT發文，「蔡燦得是誰啊」網友紛紛指出是「不老女神」。（圖／翻攝自PTT、蔡燦得IG）

蔡燦得從5歲就開始演戲、拍廣告，甜美形象受到很多人喜愛，包含《全家福》、《佳家福》、《包青天》、《鳥來伯與十三姨》，也當過電台主持人。近年她把演藝中心轉往舞台劇，在IG上也會分享演戲、運動的日常，蔡燦得曾坦言，自己曾因為要隨時保持笑臉迎人陷入低潮，甚至有嚴重社交恐慌症，直到她接觸舞台劇後，才重新找回自己。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。