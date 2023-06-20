喬治艾娃19日在摩洛哥的一場會議表示，CBDC不應該是零散的國家提案。為了提升交易的效率和公平性，我們需要一個連接各國的系統，也就是互通性。因此IMF正在推動全球CBDC平台的概念。

喬治艾娃指出，IMF希望央行支持共同的數位貨幣監管架構，以實現全球互通性。如果未能就共同平台達成共識，將會產生真空，很可能被加密貨幣填補。CBDC是由央行控制的數位貨幣，而加密貨幣則是去中心化。

喬治艾娃表示，全球已有114個央行在開發CBDC的某些階段，其中大約有10個已經抵達終點。