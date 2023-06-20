根據Moneyfacts Group數據，英國2年期房貸固定利率19日升破6％，逼近去年底創下的14年高點。在此同時，英國2年期政府公債殖利率攀升至5％，創下2008年以來最高水準。
借款成本大幅攀升，加重房屋買家、企業和政府的負擔，並讓蘇納克面臨額外挑戰。執政黨保守黨內部分歧、保守黨的民調落後於工黨，和嚴重的生活成本危機，已讓蘇納克焦頭爛額。
英國將於21日公布5月通膨報告，英國央行預計22日召開貨幣政策會議，市場預期升息1碼。
英國房貸利率在19日飆升至今年最高水準，且政府公債殖利率升抵2008年全球金融危機以來最高紀錄，意味著英國的財務壓力更加沈重，受打擊的不僅是房屋所有人，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也面臨更嚴峻的考驗。
根據Moneyfacts Group數據，英國2年期房貸固定利率19日升破6％，逼近去年底創下的14年高點。在此同時，英國2年期政府公債殖利率攀升至5％，創下2008年以來最高水準。
借款成本大幅攀升，加重房屋買家、企業和政府的負擔，並讓蘇納克面臨額外挑戰。執政黨保守黨內部分歧、保守黨的民調落後於工黨，和嚴重的生活成本危機，已讓蘇納克焦頭爛額。
英國將於21日公布5月通膨報告，英國央行預計22日召開貨幣政策會議，市場預期升息1碼。
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