根據Moneyfacts Group數據，英國2年期房貸固定利率19日升破6％，逼近去年底創下的14年高點。在此同時，英國2年期政府公債殖利率攀升至5％，創下2008年以來最高水準。

借款成本大幅攀升，加重房屋買家、企業和政府的負擔，並讓蘇納克面臨額外挑戰。執政黨保守黨內部分歧、保守黨的民調落後於工黨，和嚴重的生活成本危機，已讓蘇納克焦頭爛額。

英國將於21日公布5月通膨報告，英國央行預計22日召開貨幣政策會議，市場預期升息1碼。