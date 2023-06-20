歐洲央行繼6月貨幣政策會議連續8度升息後，市場普遍預期7月27日的例會將再度升息，但官員對9月例會升息與否立場不一。歐元區的存款（政策）利率目前位在3.5％，再融資利率達4.0％，創下22年來最高紀錄。

連恩與斯洛伐克和立陶宛央行總裁皆表示，現在不急於為9月14日的例會做出決定。不過施納貝爾則對歐洲的通膨感到憂心，表示現在不是自滿的時候。她的看法與其他鷹派官員一致，主張9月例會應該繼續升息。