歐洲央行繼6月貨幣政策會議連續8度升息後，市場普遍預期7月27日的例會將再度升息，但官員對9月例會升息與否立場不一。歐元區的存款（政策）利率目前位在3.5％，再融資利率達4.0％，創下22年來最高紀錄。
連恩與斯洛伐克和立陶宛央行總裁皆表示，現在不急於為9月14日的例會做出決定。不過施納貝爾則對歐洲的通膨感到憂心，表示現在不是自滿的時候。她的看法與其他鷹派官員一致，主張9月例會應該繼續升息。
歐洲央行（ECB）官員對9月例會升息的看法日益分歧，包括首席經濟學家連恩（Philip Lane）在內的官員認為，目前不急於做出決定，而歐洲央行理事會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）則擔心通膨展望，稱寧可多做也不要少做。
歐洲央行繼6月貨幣政策會議連續8度升息後，市場普遍預期7月27日的例會將再度升息，但官員對9月例會升息與否立場不一。歐元區的存款（政策）利率目前位在3.5％，再融資利率達4.0％，創下22年來最高紀錄。
連恩與斯洛伐克和立陶宛央行總裁皆表示，現在不急於為9月14日的例會做出決定。不過施納貝爾則對歐洲的通膨感到憂心，表示現在不是自滿的時候。她的看法與其他鷹派官員一致，主張9月例會應該繼續升息。
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