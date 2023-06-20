台灣＃MeToo風潮狂燒，燒向執業律師！34歲林姓律師，前年取得律師資格並登錄律師公會6天後，在FB、IG留言騷擾女同學「大學時看到妳露出的肩帶，簡直無法上課」、「你老公娶你1個月省1萬買春費」，騒擾長達9個月，律師公會將林移付懲戒，林辯稱他疑因「炫富」遭人設局栽贓，但律師懲戒委員會不採信，認定林嚴重破壞律師信譽，決議重懲林停職6月，且須自費接受12小時的律師倫理規範研習。

林男是某國立大學法律系畢業，2021年9月2日取得律師資格、翌日加入南部律師公會，卻於2021年9月 9日起至2022年6月3日止，在通訊軟體FB、IG長期留言騷擾他的柯姓大學女同學。據悉，柯女也從事法律相關工作。

林男寫道「……希望你這個小美女以後能幸福，有機會在看到你會跟你招呼」、「其實妳蠻漂亮的，現在又多了一點氣質，記得大學的時候看到妳露出的肩帶簡直無法上課」、「其實我也好想把你娶回家...」、「不知道為什看到妳婚紗照都有種血壓升高心跳加速的感覺哈哈」、「哀 想到我正在留言的現在也許妳正在跟老公這個那個」、「其實看完妳臉書的婚紗照了...原來看到自己曾經喜歡過的人嫁給別人好像也有種刺激的感覺」、「祝你幸福只是句官腔的鬼話，就也不想看妳伺候其他男生，尤其在床上」。

林還寫道「其實妳老公娶妳1個月至少省1萬買春的費用...妳老公也的確該娶妳，否則被妳甩掉後，1個月可能又要花一兩萬在解決性生理需求的費用上了」、「覺得1個男子漢是應該帶自己的女生去外面的餐館吃飯...妳去看外面有出息的男人哪個像妳老公一樣在家做菜，又沒本事讓妳不用工作，不信你問他說你想辭職問他可否一個月給妳兩萬生活費就好？」柯女不堪其擾，憤而檢舉。

另林男遭檢舉自2020年起在FB、IG、蝦皮網站私訊騷擾林姓女子：「只因為他幹了妳我就大發牢騷」、「有點想送妳腦公生日禮物，不然就念幾聲佛號迴向給他吧，希望他早日往生極樂世界」、「然後覺得妳好容易滿足，妳都跟他同居了讓他爽了……」。

林還留言「我是曾經想過想勾引妳上床拉……但精蟲退去後很快打消這念頭……」、「其實妳也幫妳老公省很多錢啦，至少解決他的性需求，省很多」、「這張的妳好美喔，看得我淫慾都起來了」、「妳20歲的樣子真的青春洋溢好美少女喔……可惜妳現在變成先生床上的玩偶……」律師公會認為林違反《律師法》及《律師倫理規範》，移付律師懲戒委員會懲戒。

律懲會調查時，林男否認是他發文騷擾女性，辯稱可能是他過去曾多次翻拍身分證給別人，以及因炫富而遭人設局栽贓。

但律懲會依據事證，認定留言騷擾柯、林2女確是林男，其中林男騷擾林女部分，因發生在林男取得律師資格之前，因此這部分未予懲戒；而林長期騷擾柯女部分，已嚴重影響律師職業品德、信譽、尊嚴、榮譽，情節重大，決議林停止執行職務6月，且須自費接受律師倫理規範12小時研習。

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