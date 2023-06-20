卓雷蒙「追夢」格林（Draymond Green）拒絕了2023-24最後一季2760萬美元的球員選項（新台幣8.5億元），將取得自由球員身份。他的經紀人里奇保羅（Rich Paul）告訴美媒ESPN說：「我們會繼續與金州勇士尋找可能的選項。」這還在勇士球團的計畫之中，他們頗有意願要與格林重簽新合約。

格林先前已經表態，他與克雷湯普生（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）、傑若米（Ty Jerome ）都不會離開，「我告訴你們，這不是結局，我們計劃要再來一次。我明白還有這些生意上的事得處理，但我們還要再來一次。」

總教練科爾（Steve Kerr）上個月在記者會說，勇士隊內部失去了一些信任，這與格林在練球時出拳攻擊普爾（Jordan Poole）的影片外流有關。「這是藏不住的，格林與普爾開季時的風波肯定是原因之一，這種事很難不衝擊到球隊。」科爾認為接下來最重要的就是重建球員們的信任，這是他們過去能夠成功的原因。

聯盟在新版勞資協議進一步限制豪門球隊的開銷，勇士同時養著兩個世代球員的政策將會是沉重負擔，格林如果要留隊也很難拿到他理想中的肥約。格林的前一紙合約是4年9966萬美元，挨了一拳的普爾在球隊裡的貢獻雖然比不上格林，但已經獲得4年1.28億美元合約（加上激勵獎金可達1.4億美元）。