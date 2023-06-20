藝人黃子佼昨（19日）因被爆料過去性騷過多名年輕女性而情緒不穩，進行毀滅式爆料，而後疑似自殘被救護出送往醫院治療，目前人已經清醒。對此，爆出黃子佼性騷的首位受害女網友20日也發文回應，「有更多弱勢、悲劇的 『房思琪』在角落偷偷憂鬱、哭泣。」也回應黃子佼送醫一事。

今(20)日上午Zofia也發文表示，當初分享此事件，僅是希望不要有更多的人成為受害者，讓大眾能一起關注這樣的社會議題，沒想到意外得知有更多的受害者，表示：「我相信在社會上很多角落，這樣的事件持續在發生中，有更多弱勢、悲劇的 「房思琪」在角落偷偷憂鬱、哭泣，甚至一蹶不振、失去生命，一點重生機會也沒有！」也呼籲外界要持續關心及接住受害者，保護並教導孩子要小心，強調未來不會再對此做出回應。據《ETtoday新聞雲》報導，嫁到法國的部落客Zofia，聽到黃子佼情緒崩潰自殘，表示：「很遺憾黃子佼先生選擇以這樣的方式面對和處理問題。」

事實上，部落客「和我一起．走在法國的365天」19日在臉書寫出「本想把這件事帶進棺材裡」的不堪回憶，表示自己17歲時認識演藝圈的大前輩，對方形象和善、無害，也很有音樂及藝術涵養「當時的我喜歡創作，完全把他當成前輩一樣尊敬，我感謝他鼓勵我創作，在他主持的電臺播我寫的歌」，結果他突然跑到宿舍樓下讓她上車，「在車內沒問我的意願就湊過來吻我，說喜歡我，當時的我嚇得說不出話，根本也不知道怎麼反應」。

事後男主持人誠懇道歉，她也接受了，有次對方邀她在酒店房間見面，「一開始都毫無異樣，直到他說想辦個藝術展，他讓我脫掉上衣讓他拍照，並再三跟我強調這是藝術，完全看不出來是裸體，也不會讓人聯想到色情，我那麼年輕、他的形象這麼正面，於是我照做了，他拿出小小的綠色人形公仔（長得很像小軍人），然候就像是拍景觀照那樣，讓我相信那是藝術，但我當下後悔及害怕的情緒控制不住，眼淚也控制不住，我還記得，在我流淚不止時他還拍了照，說『你流淚的時候也很美』」。

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