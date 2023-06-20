在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）見證下，德國政府與英特爾的代表今天在總理府簽署協議。

英特爾預計投資300億歐元（逾新台幣1兆元）在中部薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）的首府馬德堡（Magdeburg）興建晶圓廠，德國政府承諾補貼99億歐元（約新台幣3330億元），相當於建廠費用的1/3。

英特爾表示，將在馬德堡興建2座半導體廠房，預計明年動工、2027年或2028年開始量產，屆時將使用100%綠電、引進比原先規劃更先進的埃米世代（Angstrom-era）技術生產，可創造3000個高科技工作機會，為歐洲下一世代的半導體業生態圈打下基礎。

英特爾的投資是德國和歐洲史上最大筆的外國直接投資，德國政府同意拿出近100億歐元的巨額補貼，目的是拼在地製造，打造自主的半導體產業鏈。

蕭茲表示，英特爾的投資對德國高科技製造業是重要的一步，將協助德國科技與世界頂尖接軌。

他透露，其他半導體廠商也即將宣布設廠，德國可望成為「全球最重要的半導體產地之一」。

為搶進代工業務，英特爾去年3月高調宣布將在德國打造大型晶圓廠，初期規劃投資170億歐元；季辛格表示，由於俄羅斯侵略烏克蘭、能源價格上揚和通貨膨脹，投資規模才擴大到300億歐元。

季辛格接受薩克森-安哈特邦在地的「中德廣播公司」（MDR）訪問時強調，英特爾將最先進的科技帶到馬德堡，協助歐洲降低依賴亞洲晶片，「德國政府每出1歐元，我們就投資2歐元，這是對德國和歐洲市場的全心投入」。

目前歐洲晶片的全球市占率約10%。歐盟執委會去年初公布「歐洲晶片法案」（European Chips Act），目標是市占率在2030年前翻倍到20%，英特爾可望在歐洲打造半導體生態系的過程中扮演關鍵角色。

按英特爾規劃，將在法國成立新的晶片設計中心，新的晶圓廠在德國，封裝和測試在波蘭；英特爾在波蘭耕耘多年，在北部港都格但斯克（Gdansk）擁有歐洲最大的研發基地。

季辛格本人是虔誠的基督徒，出身路德宗基督教家庭，他昨天專程到神學家馬丁路德（Martin Luther）的故鄉威田堡（Wittenberg）參觀，前後停留7個多小時，認識馬丁路德的生平和影響，讓當地媒體為之側目。

威田堡是500年前歐洲宗教改革的發源地，與馬德堡一樣位於薩克森-安哈特邦，季辛格顯然也藉機展現深耕在地的決心。（編輯：韋樞）1120620